Quique Dacosta y Mario Sandoval encabezan el V Foro Internacional del Ibérico que se celebrará en Salamanca

El concejal Ángel Fernández (i), el alcalde, Carlos García Carbayo; la fundadora de Gastroactitud, Julia Pérez Lozano, y el presidente de la Diputación, Javie Iglesias (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los chefs Quique Dacosta y Mario Sandoval han sido confirmados como los principales referentes gastronómicos de la quinta edición del Foro Internacional del Ibérico, que se celebrará los días 1 y 2 de junio en el Palacio de Congresos de Salamanca.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes el evento junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la fundadora de Gastroactitud, Julia Pérez Lozano.

La cita ha buscado consolidarse como un punto de encuentro nacional para unir la investigación, la comercialización y el trabajo profesional en torno a este producto estratégico. La organización ha diseñado un programa que arrancará el lunes con la mesa redonda 'Estrategias de futuro' y diversas demostraciones culinarias a cargo de cocineros con estrella Michelin.

Durante la primera jornada, se ha programado también la final del V Concurso de Cocina con Ibérico, en la que cuatro finalistas de distintas provincias competirán por un primer premio de 5.000 euros. El jurado de este certamen cuenta con la participación de figuras destacadas como José Carlos Capel y Marga Coll.

El martes 2 de junio, el foro ha previsto continuar con la intervención de Mario Sandoval y el análisis de la venta internacional del ibérico en la mesa redonda 'Así se vende el ibérico'. Las sesiones de la mañana se completan con ponencias sobre la aplicación de la quinta gama en la alta cocina y técnicas de elaboración de distintos chefs.

Por la tarde, los asistentes podrán participar en talleres especializados sobre masas de pastelería con ibérico y armonías del cerdo dirigidos por expertos del sector. Como actividad previa, el domingo 31 de mayo se ha organizado el evento solidario 'Domingo Ibérico' en la Plaza Mayor y la plaza de Los Bandos, con la participación de un centenar de cortadores de jamón.

La recaudación obtenida mediante la venta de raciones y bocadillos se destinará a los proyectos sociales de las ONG La Raspa y la Fundación Raíces Carlos Maldonado. Estas entidades han trabajado activamente en la formación hostelera de jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Finalmente, la Asociación de Empresarios de Hostelería impulsa la Semana Gastroibérica, una ruta de tapas que se desarrollará del 30 de mayo al 7 de junio por diversos establecimientos de la capital salmantina.

Javier Iglesias ha resaltado que el ibérico ha reforzado la imagen de Salamanca fuera de sus fronteras al ser una seña de identidad que genera riqueza y empleo.

Las entradas para asistir a las sesiones profesionales del foro se han puesto a la venta este mismo lunes a través de la web oficial del evento.