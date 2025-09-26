'Radio Laciana' retomará sus emisiones desde el próximo 29 de septiembre en el 103.9 FM

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) - 'Radio Laciana' retoma sus emisiones en el 103.9 FM desde el próximo 29 de septiembre, con un nuevo equipo gestor y nueva programación, después de que desde el 22 de septiembre la radio ha comenzado sus emisiones en pruebas "para tener todo a punto".

La emisora pasa a estar dirigida por Javier Fernández, natural de Cerredo, quien desarrolló su carrera en esta radio en 2008 y hoy lidera la productora 'El Estudio', y por David Cosmen Barciela, de Villarino del Sil y fundador de la agencia Otro Xeitu Digital.

Retoma su trabajo en Radio Laciana, Verónica García Alves, última voz de la emisora, ahora como locutora y completa el equipo Iván Cosmen, jurista y especialista en marketing digital, para dar apoyo a toda la parte online del proyecto.

Durante más de 40 años, Radio Laciana ha sido altavoz de las luchas mineras, asociaciones y vida social y cultural del valle, manteniendo siempre su independencia y fiel a su lema histórico: 'Compromiso contigo y con la comarca'.

" Esto es mucho más que una iniciativa emprendedora: es un ejercicio de orgullo rural, de vuelta a los orígenes y de lucha contra la despoblación, para que nuestros pueblos tengan voz" han asegurado tanto Fernández como Cosmen.