La RAE celebra este jueves un pleno extraordinario en León por sus vínculos con la ciudad y en honor a Urraca I

Archivo - El Ayuntamiento de San Marcelo de la capital leonesa acogerá un pleno extraordinario de la RAE. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) celebrará este jueves, 14 de mayo, un pleno extraordinario en el Consistorio de San Marcelo de León a las 13.00 horas, una sesión que se celebra en la ciudad debido a la confluencia de diversos factores de especial relevancia académica y simbólica, entre los que destacan los vínculos leoneses con la Academia a lo largo de su historia y la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

La reunión del máximo órgano de gobierno de la Academia, que será pública dado su carácter excepcional, estará presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Los vínculos leoneses con la Academia se remontan a la figura de Juan de Ferreras, académico fundador que formó parte de la nómina inicial recogida en los preliminares del Diccionario de autoridades y pasan por la aportación de Valentín García Yebra en el siglo XX, cuya labor en las comisiones de Etimología y Gramática supuso una contribución "decisiva" a los estudios lingüísticos de la institución.

A este legado se suma la presencia actual de académicos vinculados con León, como el escritor José María Merino, Premio Nacional de las Letras Españolas 2021; el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez, o el ganador del Premio Cervantes en 2023, Luis Mateo Díez, cuya obra tiene en la comarca de Celama una de sus expresiones más reconocidas, evocación del mundo rural leonés, la memoria y la pérdida.

A ello se añade la estrecha colaboración de León, en especial a través de los equipos de la Universidad de León (ULE), en algunos de los principales proyectos académicos en curso, según ha informado a Europa Press en un comunicado la RAE.

Se da además la circunstancia de que este año se celebra en la ciudad la conmemoración del noveno centenario del fallecimiento de la reina Urraca I de León.

MÉRITOS DEL CANDIDATO A LA SILLA L

Durante el pleno extraordinario de la RAE se llevará a cabo la lectura de los elogios y méritos del candidato a ocupar la silla L de la institución (vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa), el escritor y académico nicaragüense y ganador del Premio Cervantes en 2017 Sergio Ramírez, entre otras cuestiones.

Con anterioridad se han celebrado únicamente otros tres plenos de carácter extraordinario fuera de la sede institucional de Madrid: con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz, en 2012 en esta ciudad andaluza; en homenaje a Miguel de Cervantes, en la localidad manchega de Argamasilla de Alba en 2015, coincidente con el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y en Zaragoza, donde se recordó en 2023, con motivo del centenario de su nacimiento, a dos filólogos vinculados a la localidad aragonesa, los académicos Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar, que fueron directores de la Academia.

El Pleno de la RAE está formado por los académicos numerarios que conforman la institución. A él le corresponde resolver todos los asuntos lingüísticos o literarios, gubernativos y de cualquier otro orden. Celebra sus sesiones semanales los jueves por la tarde en la sede institucional de la RAE en Madrid, bajo la presidencia de su director.