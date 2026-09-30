Ralbar cierra su sexta edición en León con la convicción de que Universidad y medio rural "se entienden y se necesitan"

Acto de clausura del programa Ralbar en la Facultad de Educación de la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Ralbar ha cerrado este miércoles su sexta edición en la Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE), en un acto en el que se ha incidido en que la Universidad y el medio rural "se entienden y se necesitan".

Durante dos meses trece estudiantes de la ULE han cambiado las aulas por los pueblos de la provincia para escuchar, observar y poner sus conocimientos al servicio de las necesidades y oportunidades de cada territorio.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, ha señalado durante el acto de clausura de la iniciativa que Ralbar no es solo un programa de becas, sino que constituye un espacio de encuentro donde la ULE se sumerge en la realidad; la teoría se convierte en práctica y los conocimientos de los estudiantes generan un impacto tangible en el territorio y en la vida de las personas.

Los 13 proyectos desarrollados el pasado verano han abordado ámbitos como la salud, la educación, el patrimonio, la igualdad, la sostenibilidad y el desarrollo territorial, con propuestas orientadas a recuperar la memoria local, poner en valor recursos de los municipios o generar nuevas herramientas para dinamizar sus comunidades.

Entre las experiencias desarrolladas se encuentran la recuperación de recetas tradicionales en Matallana de Torío, la creación de una ludoteca en Villamor de Órbigo, la recuperación de la memoria de los vecinos de Valdefresno o la cartografía de cerca de 900 topónimos en Peranzanes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"OCURRE CON EL PUEBLO"

La experiencia ha supuesto también un aprendizaje para los propios participantes, que han desarrollado durante estos meses competencias vinculadas a la autonomía, la resolución de problemas, la planificación y la capacidad de adaptación, además de enfrentarse a situaciones y realidades diferentes a las del aula. "Ralbar es levantar el barbecho, remover lo que parecía dormido para que vuelva a entrar la vida", ha destacado Domínguez, que ha resumido así la filosofía de una iniciativa que "no ocurre en el pueblo; ocurre con el pueblo".

Con esta sexta edición, Ralbar alcanza ya los 74 proyectos desarrollados desde su creación en 2021, lo que consolida la colaboración entre la Universidad de León, las entidades locales y la Fundación Banco Sabadell para acercar el conocimiento universitario al medio rural.

PROPUESTAS ACORDES A LAS NECESIDADES REALES

En este sentido, la representante de la Fundación Banco Sabadell, Camino Quiñones, ha expresado la importancia de esta alianza y la capacidad de los estudiantes para generar propuestas vinculadas a las necesidades reales de los territorios. "Las mejores ideas surgen cuando escuchamos a las comunidades y trabajamos junto a ellas", ha apuntado.

La clausura ha contado con la participación de la decana de la Facultad de Educación, Ana María de Caso, que ha puesto en valor el compromiso de la ULE con el entorno rural y su visibilidad. Educación es, además, el centro que más estudiantes ha aportado al programa en esta última edición, que ha logrado una valoración próxima al sobresaliente por parte de los participantes.

La clausura pone fin a dos meses de trabajo sobre el terreno, pero también abre la puerta a que muchas de las iniciativas desarrolladas puedan tener continuidad. "Aprovechad todo lo que se ha sembrado este verano en vuestros municipios y dadle continuidad, ampliadlo", ha reclamado la vicerrectora a las entidades colaboradoras.