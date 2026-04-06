El Ramos Carrión de Zamora acogerá el 16 de abril la gala de la danza a favor de la AECC

Los representantes de las instituciones, empresas y colectivos, en la presentación del evento. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Ramos Carrión de Zamoara acogerá el próximo 16 de abril la gala de la danza a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Así lo han confirmado este lunes, en la presentación del evento, los responsables del colectivo social, de la Diputación de Zamora y de la Fundación Caja Rural, que colaboran en esta iniciativa cultural y solidaria que incluirá espectáculos de danza clásica y danza española a cargo de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

El evento arrancará a las 20.30 horas y las entradas tendrán un precio de diez euros. El dinero recaudado se destinará íntegramente a los pacientes oncológicos de la asociación, al igual que el recogido a través de la Fila 0 que se habilitará.

Los detalles de la actividad han sido presentados esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora por el vicepresidente segundo de la institución, Ramiro Silva, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, María Inmaculada Hernández Pérez.

También han asistido Noemí García Encinas, miembro del Departamento de Producción de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, y Laura Huertos Pérez, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora.

En ese marco, Ramiro Silva ha invitado a los zamoranos a asistir a la gala para disfrutar del trabajo de los alumnos y, al mismo tiempo, colaborar con los fines de la Asociación Española contra el Cáncer en favor de los enfermos oncológicos.

"La gala se viene consolidando como un evento más de los que desarrolla, año tras año, la Asociación Española contra el Cáncer. Como no podía ser de otro modo, la Diputación colabora con esta labor impagable que desarrolla la asociación en beneficio de todas esas personas que necesitan de esos tratamientos y de esas ayudas que les presta la propia asociación", ha explicado el responsable de Política Social y Familia de la institución provincial.

En la misma línea, Laura Huertos ha destacado el empeño de la AECC "por seguir cuidando de los zamoranos a través de los proyectos que llevan a cabo". También ha puesto en valor la calidad del espectáculo de "primer nivel" que van a poner en escena los alumnos de los últimos cursos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, "siempre a través del trabajo y al esfuerzo que se realiza desde la escuela".

Por su parte, María Inmaculada Hernández Pérez también ha agradecido el trabajo de la escuela y la colaboración una vez más de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural, que se suman al apoyo de entidades privadas y la Junta y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Asimismo, ha recordado que las entradas estarán disponibles en la caseta de la AECC en la plaza de Santa Clara y en la sede de la asociación en Zamora (Avenida de Portugal 40-42).