Reabierta parcialmente la Ruta del Cares tras el desprendimiento de la semana pasada

Tramo de la vertiente leonesa de la Ruta del Cares que permanece cerrado tras el desprendimiento producido el pasado día 9. - JCYL

LEÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio Ambiente ha reabierto parcialmente la Ruta del Cares, cerrada desde el pasado día 9 de diciembre por un desprendimiento en la vertiente leonesa del Parque Nacional Picos de Europa, entre Caín y el Puente de los Rebecos, que arrastró buena parte de la plataforma con riesgo de caída al vacío, por lo que se mantiene un tramo cortado por motivos de seguridad.

Así, se procedió al corte total de la Ruta hasta su valoración por personal técnico. Tras los estudios pertinentes en la zona afectada este martes se ha abierto de manera parcial la senda para permitir la entrada a la ruta y disfrutar de sus vistas.

No obstante, se mantiene un corte a los dos kilómetros de la salida desde Caín. Si se inicia la ruta desde Poncebos el corte se sitúa en el Puente de los Rebecos, en las inmediaciones del desprendimiento, donde está prohibido traspasar la señalización colocada al efecto, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, se realizarán en dos fases. La primera de ellas consistirá en la limpieza de la zona y colocación de pasarela provisional asegurada mediante la colocación de una 'línea de vida'. Se efectuará de forma inmediata, en cuanto las condiciones climáticas permitan llevar el material y su colocación.

El objetivo de esta actuación es permitir el paso de personas con garantía de seguridad y poder abrir la senda en todo su recorrido durante el período vacacional navideño. La segunda fase proyectada supondrá la reparación de la senda.

El servicio territorial de Medio Ambiente en León espera que esta fase se pueda llevar a cabo de manera simultánea al paso de personas, siempre y cuando se garantice la seguridad tanto de los senderistas como de los trabajadores.

Para disponer de la información actualizada en relación con la apertura de dicha senda, así como de los trabajos a llevar a cabo, se recomienda consultar la página web del Parque Nacional, https://parquenacionalpicoseuropa.es y sus redes sociales.