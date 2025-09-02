Reabierto al tráfico el viaducto de la Cueva del Maragato de la N-502, en Navalsauz y Hoyocasero (Ávila)

Imágenes de los trabajos realizados en el viaducto de la Cueva del Maragato de la N-502. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha reabierto al tráfico este martes, 2 de septiembre, el viaducto de la Cueva del Maragato, sobre el río Astillero, ubicada en el kilómetro 42,093 de la carretera N-502 en los términos municipales de Navalsauz y Hoyocasero, en el paraje conocido como la 'Cueva del Maragato' en la provincia de Ávila. En los trabajos de rehabilitación y mejora se han invertido cerca de dos millones de euros (IVA incluido).

Este martes se restablece la circulación, tras finalizar con dos meses de adelanto respecto a lo previsto la reparación en los elementos estructurales del viaducto, así como impermeabilización del tablero, nuevo sistema de contención y finalmente extendido del firme bituminoso y marcas viales.

Los trabajos finales para la completa ejecución de las actuaciones previstas se finalizarán con el tráfico restablecido y con la mínima afectación a los usuarios. Desde el pasado 12 de marzo, para la correcta ejecución de las actuaciones, ha sido necesario restringir el tráfico por el citado viaducto.