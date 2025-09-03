Reabre la Plaza de Abastos de Ávila con una veintena de empleados tras una inversión de 1,2 millones de euros

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director de la Delegación Madrid Oeste de Día, Adolfo Suárez, inauguran el nuevo espacio comercial del mercado de abastos de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Abastos de Ávila ha reabierto este miércoles, 3 de septiembre, con la creación de una veintena de puestos de trabajo tras tres meses de intervención y una inversión de 1,2 millones de euros.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director de la Delegación Madrid Oeste de Día, Adolfo Suárez, han participado en el acto de reapertura de este mercado, donde en la planta baja se ha instalado el supermercado de le entidad Día Retail España.

Este supermercado ha dado cabida a los anteriores operadores de la plaza, como una carnicería-pollería o una pescadería, y la reapertura de la Plaza de Abastos ha supuesto la creación de una veintena de puestos de trabajo.

Así, se permitirá mantener la actividad completa en "unas instalaciones adecuadas y modernas", adaptadas a las necesidades de la población de esta zona de la ciudad, han señalado desde el Consistorio, que presta servicios de las áreas municipales de Empleo, Industria, Comercio, Infancia, Igualdad y Accesibilidad, desde la planta superior de este espacio.

El proyecto original del mercado municipal de abastos data del año 1893, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Ávila y las dependencias abrieron sus puertas en el año 1898 hasta su demolición en los años 50 del siglo pasado. En los años 60, se ampliaron las instalaciones y se añadió una segunda planta.

Ya en el año 1978, se cubrió la terraza de la segunda planta para formar una galería acristalada, con el fin de ampliar el número de puestos y favorecer la mayor demanda de actividad que por entonces se requería, pero el mercado fue quedando obsoleto con el paso de los años, hasta su completa renovación, que ahora culmina con esta inauguración de la parte comercial, renovada, a la que se incorpora la entidad Día Retail España con una concesión demanial por un periodo de 25 años.