Reabre el salón de actos del Seminario Diocesano de Valladolid tras ser remodelado con una inversión de 500.000 euros

Vista Del Recién Remodelado Salón De Actos Del Seminario Diocesano De Valladolid. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Seminario Diocesano de Valladolid ha reabierto sus puertas tras varios meses cerrado por unas obras de reforma en las que las que la Administración diocesana ha destinado alrededor de 500.000 euros.

Durante la bendición de este renovado espacio, que incluye múltiples mejoras, el Arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha manifestado su deseo de que sea "un lugar de encuentro" en el barrio de La Rondilla, especialmente, "para la Iglesia vallisoletana, pero también para particulares y asociaciones" que quieran celebrar en el salón de actos del Seminario algunas de sus actividades.

"Un lugar de formación, diversión y admiración por la belleza", según ha asegurado monseñor Argüello, quien ha apuntado que es un espacio para comunicar la verdad, defende la justicia, fomentar la caridad, extenderla alegría y hacer crecer la paz que trajo Cristo.

Con su reforma, el salón de actos del Seminario Diocesano ha mejora su accesibilidad, comodidad y funcionalidad para poder seguir albergando, tras la modernización de sus instalaciones y adecuación a las necesidades actuales, las diversas actividades que organizan a lo largo de todo el año el propio Seminario, así como la Archidiócesis de Valladolid a través de sus parroquias, delegaciones, movimientos y asociaciones.

La reforma del salón de actos del Seminario Diocesano de Valladolid, una obra ejecutada en seis meses, ha permitido mejorar su accesibilidad, incorporando una rampa que facilita desde el patio de butacas el acceso al escenario a personas con movilidad reducida. Además, el nuevo escenario está dispuesto a una menor altura, mejorando así la relación visual con el espectador.

Los grandes ventanales han sido sustituidos por otros nuevos con aislamiento térmico que permiten, al mismo tiempo, la entrada de gran cantidad de luz natural y la mejora de la eficiencia energética de la sala, donde también se han instalado paneles fonoabsorbentes en techos y paredes para mejorar su acústica.

Las mejoras tecnológicas incluyen nuevos sistemas de megafonía e iluminación, así como un proyector y una pantalla ajustable de grandes dimensiones.

Además, se ha recuperado el arco original que permanecía oculto tras el escenario, ahora visible, y bajo el que se ubica el escudo del Seminario Diocesano de Valladolid. Además, se han instalado butacas desmontables y ergonómicas y se ha creado también una zona separada de la sala principal por mamparas de vidrio móviles, lo que permitirá el desarrollo de distintas actividades de manera simultánea.

Para dar mayor sensación de calidez, se ha instalado en todo el salón de actos un nuevo revestimiento de madera.

El rector del Seminario Diocesano de Valladolid, Fernando Bogónez, quiso agradecer en nombre de esta institución -en la que, actualmente, se forman 11 seminaristas mayores, dos más que el curso pasado- la implicación de la Administración diocesana, la Delegación de Patrimonio y Obras, del arquitecto encargado de la redacción del proyecto y de la empresa Rivero Construcciones, encargada de la ejecución de las obras.