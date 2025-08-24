Una reactivación en el incendio forestal de Fasgar (León) obliga a evacuar otras cinco localidades

LEÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una reactivación que se ha registrado en el incendio forestal de Fasgar (León), declarado el pasado 8 de agosto en la comarca de La Magdalena, ha obligado este domingo a evacuar cinco localidades cercanas, cuyos vecinos han sido trasladados a Riello.

Se trata de las localidades de Fasgar, Vegapujin, Posada de Omaña, Barrio de la Puente, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El balance ofrecido a primera hora de este domingo por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, señalaba que el incendio forestal de Fasgar-Igüeña se mantenía en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por el riesgo para la población.

La parte más activa de este fuego se encuentra entre Tremor de Arriba y Fasgar, al sur del Pico de Peña Cefera, en un valle sin acceso y de condiciones topográficas que "prácticamente imposibilitan el trabajo en tierra sobre el frente".

No obstante, Diego aseguró que se trabaja con maquinaria pesada para confinarlo en ese valle y evitar su expansión hacia este y oeste.