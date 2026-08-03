Reactivado el incendio de Veguellina (León) en un flanco que cae hacia el pueblo

Un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Veguellina, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press

VEGUELLINA (LEÓN), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Veguellina (León) se ha reactivado en el flanco whisky, que cae hacia el pueblo y que se encuentra en una zona escarpada de "muy difícil acceso", por lo que solo entran medios terrestres.

Así lo ha señalado el jefe de Jornada en el Centro Provincial de Mando de León, Javier Pinilla, quien ha precisado que el incendio había estado "estabilizado" hasta pasadas las 18.00 horas de este lunes, cuando se ha producido la reactivación.

Para frenar el fuego, se ha movilizado personal a este flanco, mientras en el resto del incendio se mantienen también desplegados los medios necesarios para actuar sobre las posibles zonas "más peligrosas".

El objetivo es rematar los trabajos realizado y lograr la extinción del fuego, unas laboras que no se verán afectadas esta noche al contar con una previsión "mejor" de temperaturas bajas y viento flojo.