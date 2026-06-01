La Real Fábrica de Cristales de La Granja crea un cáliz "exclusivo" para entregar al papa en su visita a España

Un momento de la entrega del cáliz. - OBISPADO

SEGOVIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia), Andrés Ortega, ha hecho entrega formal la obispo de Segovia, Jesús Vidal, de un "cáliz único, concebido como obsequio especial para el papa León XIV".

La pieza, que representa la "excelencia" del cristal de La Granja, será portada por el prelado segoviano, quien intentará entregársela en mano al Santo Padre aprovechando su esperada visita a Madrid, señala la Diócesis a través de un comunicado.

Durante el encuentro, el obispo y el presidente de la Real Fábrica "compartieron confidencias y expresaron un deseo común": "el sueño de que el Santo Padre pueda utilizar este cáliz en algún momento, aunque sea en la intimidad de sus celebraciones privadas".

Asimismo, ambos han dialogado sobre los preparativos de la visita papal y los frutos espirituales que se esperan de ella.

El Obispo ha destacado "lo bonito y enriquecedor" que será vivir "de primera mano el diálogo directo, cercano y pastoral del papa con el pueblo español", un hito que, han apuntado, "marcará los corazones de los fieles".

La creación de esta obra ha supuesto un "auténtico desafío para la manufactura, debido a su complejidad técnica". "Al tratarse de una pieza de un nivel de exigencia tan elevado, los artesanos han tenido que elaborar dos o tres muestras previas de cada una de las partes para poder sacar el producto final con la perfección impecable que se aprecia en la pieza final", señala el comunicado.

Respetando los cánones litúrgicos para este tipo de cálices eclesiales, la pieza cuenta con una imponente presencia física, alcanzando una altura aproximada de entre 28 y 30 centímetros.

También se ha cuidado con "esmero" un detalle teológico "fundamental" en su diseño: "el recipiente no es traslúcido, lo que significa que el vino -la sangre de Cristo tras la consagración- no se visualiza desde el exterior a la hora de ser vertido".

Además del obsequio destinado al Vaticano, don Jesús ha recibido un segundo cáliz, idéntico en dimensiones y manufactura al del Santo Padre, pero personalizado con su propia simbología episcopal.

Para finalizar este simbólico acto, el obispo ha reconocido "el valor humano, el esfuerzo y el talento que custodian las paredes de la Real Fábrica". Así, ha agradecido el "extraordinario" trabajo de Diego, maestro de planta de soplado, encargado de dar cuerpo al cristal; y de Cristina, la responsable de esmaltado y decoración, cuyas manos expertas han plasmado la belleza estética en una pieza tan exclusiva como histórica.