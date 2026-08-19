El Real Valladolid y Caja Rural de Zamora renuevan su alianza de patrocinio para la temporada 2026-2027 - CAJA RURAL DE ZAMORA

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid y Caja Rural de Zamora han renovado su alianza de patrocinio para la temporada 2026-2027, de manera que "afianzan" su compromiso con la ampliación, hasta 2028, de una unión que comenzó en 2024.

Así, Caja Rural de Zamora lucirá otra temporada más en la parte delantera de las equipaciones de juego del primer equipo masculino y femenino blanquivioleta, además del Promesas, según ha precisado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, a través de su obra social, la Fundación de Caja Rural de Zamora continuará como colaborador principal de la Escuela de Fútbol del Real Valladolid, donde aparecerá en el frontal de su ropa.

La entidad financiera también ha sido partícipe esta temporada de la campaña de abonados del Real Valladolid, en la que regala el carné y una camiseta del Pucela a las personas que domicilien la nómina.

La renovación del acuerdo tiene como objetivo fomentar el desarrollo del futbol vallisoletano y castellano y leonés a través del apoyo al Club, incentivar y promover el deporte base con la Escuela de Fútbol del Real Valladolid, y el impulso a los valores que ambas entidades comparten en pro del beneficio social, ha subrayado Caja Rural de Zamora.

El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, han sido los encargados de formalizar y rubricar el acuerdo de colaboración entre ambas entidades de cara a las dos próximas temporadas.

Ambas entidades han mostrado su "satisfacción" por la continuidad de una colaboración que "se ha consolidado con el paso del tiempo" y que representa una muestra del "compromiso" de Caja Rural de Zamora con Valladolid, provincia en la que tiene una red de 16 puntos de atención al cliente.

En este contexto, la entidad financiera seguirá contando con presencia en diferentes soportes vinculados al Club y desarrollará acciones destinadas a acercar su actividad a la masa social blanquivioleta.