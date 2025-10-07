Recaudar fondos para investigación y servicios para pacientes, objetivo de la IX Marcha contra el Cáncer de Salamanca

SALAMANCA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca (AECC) llevará a cabo el próximo 19 de octubre a las 10.30 horas la XI edición de la 'Marcha contra el cáncer' que busca recaudar fondos para apoyar la investigación oncológica e impulsar los servicios gratuitos que se ofrecen a pacientes y familiares.

Como ha explicado el presidente de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, durante la presentación de la marcha, su intención es "aumentar la supervivencia en cáncer y una atención integral de los pacientes y sus familias".

En la provincia de Salamanca, se atendienron a 1.100 personas el pasado año a través de los servicios y con los profesionales de la Asociación en más de 5.300 sesiones.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, por su parte, ha participado en la presentación de la marcha, y ha destacado la "admirable y entregada labor de la asociación en favor de la prevención, la concienciación social y en aras de una mayor financiación destinada a la investigación".

Durante su intervención, ha asegurado que Salamanca "tiene peso y voz propia en la investigación y el tratamiento contra el cáncer", además de alentar a la sociedad salmantina a formar parte de "una marea rosa por las calles de la ciudad" el 19 de octubre.

El inicio de la marcha se realizará en la zona de la iglesia del Arrabal y el final será en la Plaza Mayor. Se recorrerá una distancia de seis kilómetros por las calles salmantinas que será accesible en el 100 por cien del recorrido.

La inscripción, cuyo precio es de ocho euros con camiseta incluida, que este año será rosa, se podrá realizar de manera presencial en El Corte Inglés, desde el 9 de octubre, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, hasta el 18 de octubre.

Antes del inicio de la marcha también se podrá realizar en el stand ubicado en la salida o a través del código QR que aparece en ellos carteles de la prueba, además de en la web enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/salamanca-en-marcha-contra-el-cancer-2025.

Una vez más, la marcha contará con actividades previas y posteriores a la marcha, como animación musical en la zona de salida y a la llegada a la Plaza Mayor tendrá lugar un concierto de la banda salmantina 'La Duda Ofende'. En la zona delantera del escenario habrá un espacio reservado para personas en silla de ruedas. También, de cara a facilitar la accesibilidad, en la Plaza Mayor habrá un intérprete de lengua de signos de la Asociación Aspas.