El Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca acoge una nueva edición de 'Tire Pro Fest'. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Salamanca volverá a convertirse los días 2, 3 y 4 de octubre en uno de los grandes puntos de encuentro para los aficionados al motor con una nueva edición de 'Tire Pro Fest', el festival impulsado por Grupo Andrés, Agencia 51 y la Diputación Provincial.

Tras reunir a 25.000 asistentes en 2025, el evento regresa con una programación ampliada que combina automovilismo, motociclismo, tecnología, exhibiciones, actividades familiares, gastronomía y música.

El evento ha sido presentado este lunes en la Diputación de Salamanca por el vicepresidente segundo, Carlos García, y el empresario, Eustaquio Andrés. Tal y como han reseñado durante la presentación, entre las principales novedades de 2026 destaca la Dunlop Experience, una propuesta inédita en España que permitirá manejar simuladores de coches reales en un circuito de 300 metros cuadrados.

El espacio acogerá además el GP Dunlop de simuladores, una competición abierta al público cuyos tres mejores participantes disputarán una final junto al creador de contenido especializado en motor George Smith.

La tecnología tendrá también protagonismo con un nuevo circuito de drones acrobáticos, con exhibiciones tanto en espacios interiores como exteriores. La acción en pista volverá a ser uno de los principales atractivos del festival.

'Tire Pro Fest' contará con pilotos como Joan Pedrero, Gerard Farrés, Lorenzo Santolino, Iván Cervantes, Rubén Sevilla, Sergio Verdugo y Álvaro García, además de las exhibiciones de stunt de Plácido 666.

El Circuito Hankook acogerá también la exhibición de ZWheel con Jim Postin, sesiones de drift con Yaníbel Díaz y Nico Stelea, turismos de rally y diferentes demostraciones dinámicas.

En el Área 4x4 General Tire, Masía Pelarda volverá a ofrecer exhibiciones especializadas de conducción todoterreno. Los días 3 y 4 de octubre se celebrarán además los Cursos de Pilotaje de Víctor López, primer piloto español en ganar una carrera en la Isla de Man.

También habrá espacio para exhibiciones de Plácido 666 en el Área Stunt Pirelli. Uno de los momentos centrales del fin de semana llegará la noche del sábado con el II Freestyle Internacional en la Michelin Arena. Dany Torres, Greg Rowbottom, Diogo Ribeiro y Pedro Torres protagonizarán un espectáculo de saltos, trucos y freestyle.

'Tire Pro Fest' mantendrá su carácter participativo con actividades como el Scalextric WD-40, simuladores, activaciones de marcas y el Circuito de Mini Quads Eléctricos del Área Goodyear Family, diseñado especialmente para el público infantil.

El público podrá asistir también la grabación en directo del podcast 'Sobre Ruedas', conducido por la periodista especializada en motor Judit Florensa. El sábado, el festival se sumará a la celebración de los 80 años de Vespa con una jornada que incluirá ruta turística por Salamanca, gymkana, exhibiciones, pasarela Vespa y diferentes actividades para propietarios y aficionados.

El domingo se celebrará además la Ruta Ruedas Charras y regresará el Paseo Solidario de GT Drivers. Durante las tres jornadas estará operativa el Área Gastro, con seis food trucks y propuestas de pizza, hamburguesas, comida asiática, canelones, jamón, torreznos y pulpo a la gallega.

La música completará la programación con sesiones de DJ durante el fin de semana. Tire Pro Fest cerrará su edición de 2026 el domingo 4 de octubre con una ceremonia final cuyo principal atractivo será un espectáculo de Supercross, con enfrentamientos en pista protagonizados, entre otros, por Lorenzo Santolino, el equipo Triumph de Iván Cervantes, Sergio Verdugo, Rubén Sevilla y Álvaro García.

Entre los principales apoyos de 'Tire Pro Fest' se encuentra la Junta de Castilla y León, a través del ICE - Instituto para la Competitividad Empresarial, además de algunas de las compañías más relevantes del mundo de la automoción y el neumático, como Michelin, Hankook, Dunlop, Astara Retail, Goodyear, General Tire, Harley-Davidson, Pirelli, Vredestein, WD-40 y Prometeon, entre otras.

Las entradas para esta edición ya están disponibles a través de entradas.agencia51.com.