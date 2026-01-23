Reclaman el apoyo de las administraciones para "avanzar en la mejora de prestaciones" a personas con parálisis cerebral

Reunión del Observatorio Ibérico de Residencias de Parálisis Cerebral. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca ha acogido hoy las primeras Jornadas hispano-lusas de presentación de resultados del Observatorio Ibérico de Residencias de Parálisis Cerebral (OIR), una iniciativa que busca "comparar modelos de atención y compartir soluciones ante los retos comunes que afrontan ambos países" y donde los expertos han reclamado apoyo de la administración para mejorar su cartera de servicios.

Con Aspace Salamanca como entidad anfitriona, este encuentro ha servido para poner en común el año de trabajo conjunto entre profesionales lusos y españoles, centrado en la realidad de la pluridiscapacidad y los apoyos que requieren las personas con parálisis cerebral para su vida diaria.

El OIR fue presentado oficialmente en Oporto en octubre de 2024 y actualmente, esta red de cooperación, está integrada por diez entidades socias, seis portuguesas y cuatro españolas, además de dos entidades invitadas.

La gerente de una de las entidades de parálisis cerebral de Vigo, Conchi Somoza, ha asegurado en declaraciones realizadas a Europa Press que la jornada sirve para "compartir experiencias y buenas prácticas en la prestación del servicio residencial o de viviendas residenciales".

"Así que trabajamos en cuatro áreas, son cuatro temas en el área de salud y tratamos todo el tema de envejecimiento porque las personas con parálisis cerebral ahora mismo también llegan a mayores", ha detallado.

En cuanto a la edad de las personas con parálisis cerebral, Somoza ha apuntado que actualmente hay "mayores de 70 años que tienen nuevas necesidades que surgen con la edad" ya que, según ha matizado, es envejecimiento supone una nueva situación ya que con anterioridad estas personas fallecían "mucho antes" y, además, porque los avances médicos permiten "que salgan adelante en los momentos del nacimiento personas con mayores dificultades de salud sanitaria que antes no sobrevivían".

Por esta razón, Somoza ha indicado, además, que también se ha trabajado todo el tema de "derechos" para ver la comparativa de cómo está la atención en Portugal y en España, "desde el punto de vista de las prestaciones económicas a temas de ayudas técnicas".

De hecho, Conchi Somoza, ha asegurado que se trata de ver "qué prestaciones y a qué recursos pueden acceder las personas con parálisis en los dos países. Se trata un poco de extraer "las mejores prácticas de cada uno y llegar a sensibilizar de que es posible".

De hecho, en el tema de las ayudas técnicas asegura que Portugal lleva "mucha ventaja". "Por tanto queremos también exportar esa forma de hacer las cosas a nuestro territorio".

Por último, Somoza ha reconocido que la intención de este encuentro es, primero, "poner en común un trabajo entre profesionales" para "compartir experiencias, aprendizajes nuevos y dar un mejor servicio".

Después, lo que pretenden es también "sensibilizar, visibilizar y buscar líneas de acción con las administraciones". "Si al final las administraciones no nos apoyan, pues poco vamos a avanzar para mejorar esa prestación de servicios", ha subrayado.