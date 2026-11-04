Un recluso en la prisión de León, gravemente herido tras ser atacado por otro con una cuchilla en cuello y cara

Archivo - Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, (EUROPA PRESS)

Un interno del Centro Penitenciario de Villahierro agredió por la espalda alrededor de las 19.30 horas del día de ayer, durante la cena, a otro recluso que resultó herido de gravedad por un corte en el cuello y la cara con una cuchilla tras haberse registrado una pelea previamente en el módulo 14.

Según fuentes penitenciarias y un comunicado del sindicato Tu abandono me puede matar recogido por Europa Press, se produjo una reyerta entre dos bandos en el módulo 14, uno de los más conflictivos del Centro Penitenciario, que fue controlada por los funcionarios de servicio en el módulo, que reforzaron el servicio.

Posteriormente, durante la cena, un interno entregó una cuchilla de fabricación casera al agresor, que atacó en el cuello y la cara a la víctima, que estaba de espaldas. "La víctima salvó la vida por milímetros", ha asegurado el sindicato Tu abandono me puede matar.

Tras la agresión los funcionarios tuvieron que intervenir en otro enfrentamiento en el comedor entre los dos bandos y el agredido fue trasladado al Complejo Asistencial Hospitalario de León ante la gravedad del ataque, mientras que otro de los internos tuvo que ser atendido en la enfermería del Centro Penitenciario por contusiones.

Los funcionarios de la prisión leonesa no resultaron heridos y seis reclusos fueron conducidos a aislamiento tras el suceso.

El sindicato Tu abandono me puede matar ha reconocido la labor de la plantilla del Centro Penitenciario de León, que evitó una tragedia mayor, así como la rápida intervención de los funcionarios del módulo 14 y de los compañeros de refuerzo.

Además, ha exigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas urgentes ante la situación que padece la plantilla de la prisión, entre ellas un refuerzo "inmediato" de personal y dotaciones mínimas en comedores y zonas comunes.

Asimismo, ha reclamado un control de armas mediante la realización de cacheos y requisas periódicas con personal suficiente y medios de detección; la puesta en marcha de medidas regimentales para el agresor y el interno que entregó el arma y separación de los dos bandos.

Del mismo modo, ha solicitado protección "real" para los funcionarios de prisiones con medios y protocolos "efectivos" y ha señalado que el trabajo en centros penitenciarios es una profesión de riesgo que debería reconocerse al amparo del Real Decreto 402/2025.