Un récord nacional en la subasta de Limusín y más de 90.000 visitantes cierran Salamaq26 en una edición "histórica"

El diputado de Salamaq, Santiago Castañeda (i), junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha destacado la "satisfacción" de la institución provincial por el desarrollo de una edición de Salamaq que ha "superado las expectativas" y que deja algunos de los mejores registros de la historia de la feria, como un récord nacional en la subasta de Limusín y más de 90.000 visitantes.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, acompañado por el diputado responsable de Salamaq, Santiago Castañeda, ha situado a Salamanca en el "centro de las miradas del sector agropecuario", al tiempo que ha puesto en valor la combinación de actividad profesional, ganadera, comercial y social que caracteriza a esta feria.

La organización estima que la edición de este año cierra con más de 90.000 visitantes, después de registrar jornadas como el sábado y el domingo con alrededor de 25.000 personas cada día.

La feria ha contado además con la presencia de profesionales y visitantes procedentes de distintos puntos de España, Portugal, Francia y delegaciones del continente africano, consolidando la dimensión nacional e internacional de Salamaq.

En este sentido, Iglesias ha subrayado que los resultados de esta edición se producen en un recinto ferial que continúa su proceso de transformación y modernización.

Además, ha destacado que la reforma presentada por la Diputación de Salamanca y las próximas actuaciones previstas permitirán mejorar en el futuro las instalaciones y adaptar el recinto a las necesidades de una feria que aspira a crecer aún más.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición ha sido, sin duda, la Subasta Nacional de Ganado Vacuno, como ha subrayado el presidente de la institución provincial, que ha alcanzado un remate total de 525.630 euros, frente a los 475.570 euros del año pasado, lo que supone un incremento de 50.060 euros y prácticamente duplica el remate registrado en 2023, cuando se alcanzaron 262.000 euros.

En total, se presentaron 114 ejemplares de siete razas y fueron adjudicados 104, lo que supone una tasa de adjudicación superior al 96 por ciento.

RÉCORD NACIONAL EN LA RAZA LIMUSÍN

El ejemplar 'Valiente', propiedad del ganadero abulense Blas Barroso, fue adjudicado por 30.200 euros, una cifra que ha establecido un récord nacional en una subasta oficial de ganado vacuno.

Se trata de un "precio sin precedentes en las distintas subastas oficiales de ganado vacuno celebradas en España y que convierte a este ejemplar en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente de Salamaq", ha subrayado Iglesias.

"Salamaq ha vuelto a marcar el precio máximo de la ganadería de vacuno en España", ha destacado el presidente, quien ha considerado que este resultado pone de manifiesto la calidad del ganado que llega a Salamanca y el prestigio alcanzado por la feria.

La subasta de Charolés también alcanzó un récord en Salamanca, con un ejemplar adjudicado por 12.000 euros, frente a los 10.200 euros del año anterior.

Asimismo, un ejemplar de raza Avileña alcanzó los 11.500 euros, un precio nunca visto en Salamanca para esta raza.

El resultado global de la subasta supone además un incremento de 55.380 euros respecto a 2025 y prácticamente duplica el remate registrado en 2023.

Para la Diputación de Salamanca, estos resultados son consecuencia, en buena medida, de la "extraordinaria calidad" del ganado presente en Salamaq y del compromiso de los ganaderos y las asociaciones con la Exposición de Ganado Puro.

Una calidad que también se ha puesto de manifiesto en los cuatro concursos nacionales de vacuno celebrados en la feria y que ha sido reconocida por los propios jueces.

"Estos resultados permiten afirmar que Salamaq se consolida como feria ganadera de referencia en España, la península ibérica y el sur de Europa", ha señalado Javier Iglesias.

En resumen, Iglesias ha apuntado que, en la Feria del Sector Agropecuario, los expositores "han trasladado una valoración positiva y han destacado las mejoras realizadas en el recinto ferial, especialmente en pabellones y naves".

Además, la zona de maquinaria "ha recuperado protagonismo dentro de la feria, con una clara apuesta por el carácter profesional y la presencia de ocho nuevos expositores".

El Pabellón Central y los Pabellones Circulares también "han ofrecido una imagen más profesional y se ha reforzado la presencia de la propia Diputación de Salamanca como organizadora de Salamaq".

Iglesias ha señalado, además, que la Feria ha contado asimismo "con la participación de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, con iniciativas vinculadas a la investigación, la innovación y la promoción agroalimentaria".

También se ha consolidado "la apuesta por los food trucks y la oferta gastronómica en el boulevard, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute para los visitantes".

De este modo, Salamaq ha ofrecido una "imagen cada vez más completa del sector primario", con una importante presencia ganadera, una zona comercial y de maquinaria de carácter profesional y un espacio de encuentro que favorece el intercambio de contactos y el cierre de operaciones entre empresas y profesionales.

DIMENSIÓN DIGITAL DE LA FERIA

Salamaq 26 también ha experimentado un importante crecimiento en su dimensión digital, puesto que las publicaciones realizadas en Instagram, Facebook y TikTok durante los cinco días de feria han superado los 3,5 millones de visualizaciones, prácticamente el doble que el año pasado, ha explicado al respecto el presidente provincial.

Más de 500.000 personas diferentes han sido alcanzadas por las publicaciones y los perfiles oficiales de Salamaq han incrementado en un 20 por ciento el número de seguidores.

A estas cifras se suman las publicaciones realizadas a través de los canales de la Diputación de Salamanca, reforzando la difusión de la feria y su dimensión institucional.

Por otro lado, Iglesias ha recordado que la Feria Virtual de Salamaq "ha permitido seguir desde cualquier lugar los concursos morfológicos, las jornadas profesionales, los showcookings y las subastas".

El seguimiento ha procedido principalmente de España, que concentra el 74 por ciento de las visualizaciones, pero también se ha registrado audiencia en países como Portugal, Francia, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos.

A este respecto, las subastas "han marcado un nuevo récord en retransmisiones, con más de 8.000 visualizaciones en directo, frente a las poco más de 5.000 del año pasado, lo que supone un incremento del 45 por ciento".

Los concursos morfológicos también mantienen un importante seguimiento virtual, en datos de Iglesias, "con una media cercana a las 6.000 visualizaciones en el caso de Limusín y alrededor de 4.000 en Charolés".