Recreaciones históricas, talleres y comida romana por el 58 aniversario de la villa de La Olmeda, este fin de semana

Recreación histórica en La Olmeda. - DIP PALENCIA

PALENCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia conmemora un año más el Aniversario del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda, del que se cumplen 58 años y para celebrarlo, desde hace varios años el 5 de julio se ha convertido en una jornada de puertas abiertas y de acceso gratuito, tanto al yacimiento en Pedrosa de la Vega como al museo en Saldaña.

El Objetivo de la institución provincial es fomentar el conocimiento de una de las villas romanas de Hispania más relevantes de la antigua Roma.

En esta edición, la celebración se extenderá durante todo el fin de semana del 4 y 5 de julio, en el yacimiento y en el museo, enmarcadas dentro del programa de actividades culturales 'CVLTVRO', destinadas a todos los públicos, incluyendo visitas guiadas, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas, teatro clásico, y talleres. P

El sábado, 4 y el domingo 5 de julio el acceso es libre y gratuito durante toda la jornada de apertura en los horarios habituales del yacimiento La Olmeda en Pedrosa de la Vega y el Museo de La Olmeda en Saldaña.

Así, el sábado, se han programado diversas actividades como photocall romano, exhibición de aves rapaces en el exterior del yacimiento, talleres sobre 'La schola grecolatina', 'La edad de las nueces', 'Joyería romana' o 'Pequeños gladiadores', dirigido a los niños.

Asimismo, se celebrará una recreación histórica sobre los gladiadores y la representación teatral 'La Orestiada', con la compañia 'Urgente'.

El domingo comenzará con juegos romanos, además de que se ha organizado una una desgutación de comida romana, un taller de gladiadores para los más pequeños y una recreación histórica.