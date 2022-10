La rectora de la UCAV participa en el Foro Mujeres e Innovación en la Universidad en Ecuador

ÁVILA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), María del Rosario Sáez Yuguero, ha participado en el 'Foro Mujeres e Innovación en la Universidad', organizado por Universidad Hemisferios de Ecuador, dentro de la mesa titulada 'Mujeres e innovación en el gobierno educativo universitario'.

En este encuentro ha expuesto "los retos y disrupción tecnológica" en la Universidad Católica de Ávila, que acaba de celebrar las bodas de plata de su fundación y "no por casualidad, ni tampoco por cuotas en los procesos, está dirigida por un importante componente femenino, tanto a nivel de los órganos de gobierno al máximo nivel, como en la dirección de numerosos servicios", ha informado la universidad.

De hecho, en el Consejo de Gobierno, de los ocho integrantes, cinco son mujeres, entre ellas la rectora y dos vicerrectoras, además de las tres decanas.

Igualmente, la directora de recursos humanos, la directora del Centro de Proceso de Datos y Trasformación Digital o de Promoción y Desarrollo son mujeres.

En su intervención, la rectora ha compartido su experiencia más innovadora que es el proceso de Transformación Digital (TD), y ha explicado que "la llegada de la COVID-19 supuso una revolución metodológica y una situación llena de nuevos retos para todo el sistema educativo y también el universitario".

"En la UCAV esta TD la iniciamos hace más de diez años mediante la oferta de nuestra formación online y ello nos ha permitido multiplicar el número de alumnos y de forma progresiva realizar una TD de todos los procesos que se realizan en la UCAV, no sólo la docencia", ha detallado.

Cuando llegó la COVID-19 "estábamos completamente adaptados y la vida académica siguió con total normalidad, pues nuestros alumnos y profesores conocían y manejaban la plataforma educativa Blackboard y el personal de administración siguió realizando los procesos de gestión administrativa desde sus domicilios", ha recordado.

EFECTOS

La transformación digital que se está llevando a cabo en las sociedades de todo el mundo tiene un efecto directo en la actividad de las personas, las empresas y las instituciones y por supuesto en las universidades.

Sáez Yuguero se ha mostrado convencida de que "en la universidad necesitamos incorporar estas tecnologías digitales para impulsar nuevos modelos organizativos de administración gestión y docencia, y ha apuntado que la TD "es algo similar a lo que supuso el descubrimiento de la imprenta, o algo más cercano: la llegada de la informática o internet a la universidad".

La TD está generando una ola tecnológica que es disruptiva y que hace que la manera tradicional de abordar una buena parte del trabajo y la misiones y función de la universidad deba reformularse para acometerlos de una forma nueva y radicalmente diferente.

"Nuestros estudiantes y trabajadores son ya nativos digitales", ha indicado la rectora.

Sáez Yuguero ha señalado que "no debe identificarse universidad digital con universidad no presencial, puesto que la no presencialidad está asociada con la modalidad de oferta formativa de una universidad, mientras que la digitalización de la universidad afecta a la forma de llevar a cabo la actividad universitaria cualquiera que sea su modalidad".