La rectora de la ULE reivindica el papel de las universidades en la transformación e innovación de la Justicia

La rectora de la ULE, Nuria González (segunda por la derecha), junto al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo (centro), en el acto inaugural de DATAforúm Justicia 2025, en León capital. - ULE

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha reivindicado este miércoles el papel "principal" de las universidades en la transformación e innovación de la Justicia del siglo XXI.

Al respecto, ha precisado que las universidades constituyen un "actor principal" no sólo en la formación de quienes liderarán el cambio de paradigma que busca mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema judicial, sino por ofrecer un ecosistema de saberes interdisciplinares donde convergen el conocimiento jurídico, científico y tecnológico.

Según ha explicado, la justicia del futuro exige internacionalización, digitalización y transparencia, tres pilares que constituyen "fortalezas" en el caso de la Universidad de León, que ha hecho de la cooperación global una de sus señas de identidad y promueve activamente la transparencia, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Asimismo, ha destacado la apuesta de la ULE por la digitalización, que se materializa en programas formativos especializados como el Máster en Derecho, Datos e IA que desarrolla con instituciones académicas de Irlanda, Francia e Italia, además de la permanente colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

A ello se suma, ha continuado, la investigación académica, cuya contribución es "decisiva" en la transformación judicial para evaluar y dar soluciones desde el rigor científico, así como la colaboración con el mundo profesional, que sitúa a la educación superior como una catalizadora de espacios de diálogo.

Así se ha pronunciado Nuria González durante la inauguración de DATAfórum Justicia 2025, un encuentro anual organizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que en la presente edición se celebra en la capital leonesa en colaboración con la ULE y el Ayuntamiento de León.

La rectora ha señalado que la transformación digital de la Justicia no es un horizonte lejano, sino una tarea del presente y su éxito dependerá de la colaboración estrecha entre universidades, administración y profesionales para impulsar un sistema "más ágil, transparente y cercano a la ciudadanía".

EXPERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

DATAfórum Justicia 2025 reunirá hasta este viernes en el Auditorio Ciudad de León a destacados expertos nacionales e internacionales de los ámbitos jurídico, tecnológico y académico que forman parte de un amplio programa de ponencias, mesas redondas y encuentros.

La cita cuenta con una segunda sede en la Facultad de Derecho de la ULE, donde desde este miércoles se dan cita un centenar de estudiantes en el DATAthon, un concurso de innovación en el que trabajarán para diseñar soluciones tecnológicas creativas y viables frente a los desafíos que plantea la justicia del presente y del futuro.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha sido el encargado de presidir el acto inaugural del encuentro, un acto que ha contado con la participación del alcalde de León, José Antonio Diez; el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Argelia Queralt, entre otros.