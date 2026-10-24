La rectora de la ULE reivindica el valor del conocimiento para generar oportunidades en el medio rural - ULE

LEÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha reivindicado el valor del conocimiento para generar oportunidades en el medio rural.

Lo ha hecho durante la inauguración de la 53 Feria de San Simón de Sahagún, donde ha destacado la importancia de acercar el conocimiento a las necesidades del territorio y de contribuir a generar oportunidades para quienes viven y trabajan en él.

González ha puesto como ejemplo el puerro de Sahagún, un producto ligado a la tradición agrícola y a la identidad de la comarca sobre el que la ULE ha desarrollado investigaciones para conocer sus propiedades sensoriales y nutricionales, tanto en fresco como en conserva.

Estos trabajos permiten profundizar en las características que lo distinguen y muestran cómo "la investigación puede contribuir a poner en valor los productos de la tierra".

Una contribución a territorios como Sahagún que se extiende a ámbitos como la veterinaria, el agroalimentario, las ciencias ambientales y los recursos forestales.

Porque el objetivo de la universidad, ha destacado, es poner al servicio de la actividad económica, la mejora de las producciones y la generación de nuevas oportunidades en los municipios rurales.

Un claro ejemplo de ello es la sede online de Sahagún del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que cuenta este curso con 42 participantes, o los cursos de extensión universitaria, que este año ha permitido, por ejemplo, realizar actividades vinculadas al noveno centenario de la muerte de Uraca.

"Nuestro compromiso es ser una universidad cercana, que conoce su territorio, reconoce su riqueza y contribuye, desde el conocimiento, a construir nuevas oportunidades", ha concluido la rectora.