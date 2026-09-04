Recuperado en Laguna (Valladolid) de una parada en un torneo de bádminton reanimado por empleados municipales . - LAGUNA DE DUERO

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

Un varón de mediana edad que se encontraba disputando el Torneo de bádminton previo a las fiestas patronales en el Pabellón Deportivo La Nava, en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero, ha salvado la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la tarde del pasado miércoles, 2 de septiembre, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El hombre comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho que le hizo perder el conocimiento en medio de la competición. Ante esta situación, el técnico de Deportes del Ayuntamiento, conocido como 'Willy', puso en práctica los conocimientos adquiridos semanas antes en un curso impartido por el propio Consistorio a sus empleados.

Con la ayuda de una agente de policía de otro municipio, el técnico inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador semiautomático (DESA) disponible en las instalaciones para tratar de revertir la parada mientras se avisaba a los servicios de emergencia sobre las 18.40 horas.

Posteriormente, dos patrullas de la Policía Local acudieron al lugar equipadas con material sanitario. Al comprobar que las compresiones previas no estaban produciendo una respuesta efectiva, uno de los agentes asumió la maniobra de reanimación y continuó con las compresiones torácicas hasta que, tras varios minutos de intervención, el afectado respondió favorablemente, recuperó la consciencia y presentó signos compatibles con la recuperación.

Finalmente, los efectivos sanitarios se hicieron cargo del hombre para proceder a su estabilización y posterior traslado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La rápida actuación del personal municipal, de la agente presente en el recinto y de la Policía Local, unida al uso del desfibrilador del pabellón, resultó fundamental para salvar la vida del afectado.