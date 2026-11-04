Red de Conjuntos Históricos de CyL abordará los desafíos, la protección y el patrimonio como motor de desarrollo

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León celebra este jueves y viernes, 5 y 6 de noviembre, su X Encuentro, en el que representantes institucionales, responsables municipales, especialistas y profesionales del patrimonio cultural compartirán experiencias con el objetivo de dar respuesta a los principales desafíos de los conjuntos históricos de la comunidad.

En esta ocasión el encuentro se desarrollará en dos sedes, Madrigal de las Altas Torres acogerá la primera jornada, el jueves, y Medina del Campo la segunda, el viernes 6.

El programa se articula en torno a cuatro ámbitos estratégicos para la Red como es la colaboración entre las administraciones responsables de la protección patrimonial y los ayuntamientos; la prevención de riesgos y la preparación ante emergencias; el patrimonio como motor de desarrollo económico y turismo sostenible; y la iluminación ornamental y turística.

Así, la jornada del jueves pondrá el foco en la gestión de los conjuntos históricos y la coordinación entre las administraciones, mientras que la prevención de riesgos será otro de los ejes centrales.

Se trata de abordar la identificación de vulnerabilidades, la elaboración de planes de emergencia y la necesidad de protocolos comunes que permitan proteger el patrimonio ante posibles crisis y situaciones de riesgo.

Por la tarde, el encuentro examinará cómo la historia puede generar oportunidades económicas, con el caso de la conmemoración del nacimiento de Isabel I de Castilla. A continuación, especialistas universitarios y profesionales de las rutas culturales debatirán sobre cómo impulsar un turismo sostenible que beneficie a la economía local y a la conservación del legado.

El viernes, Medina del Campo acogerá la Asamblea General de la Red, y al finalizar, se continuará con una jornada dedicada a la iluminación ornamental y turística de los conjuntos históricos. La jornada se completará con una mesa de experiencias en la que se compartirán proyectos y actuaciones desarrollados en municipios históricos de la comunidad, con el objetivo de identificar buenas prácticas y conocer soluciones que puedan servir de referencia a otras localidades.

Asimismo, está prevista la firma de un protocolo de colaboración con la Red de Conjuntos Históricos de la Región de Murcia, de reciente constitución.

Además de las sesiones de trabajo, los asistentes visitarán iniciativas patrimoniales de los municipios anfitriones, con proyectos locales de conservación, puesta en valor y difusión.