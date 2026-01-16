La Red Huellas de Teresa y Cites impulsan una cátedra para estudiar y difundir el legado teresiano

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director del CITeS, Jerzy Nawojowski, en la firma del convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Huellas de Teresa. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red Huellas de Teresa y el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites) han firmado este viernes, en el Palacio de los Verdugo de Ávila, un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Cátedra Huellas de Teresa, una iniciativa destinada al estudio, la difusión y la puesta en valor del legado teresiano desde una perspectiva académica, cultural y patrimonial.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien ha destacado el "honor" que supone firmar este convenio en Ávila, al tiempo que ha subrayado la relevancia que tendrán a lo largo de este año los centenarios sanjuanistas, que situarán a la ciudad y al territorio en el centro del panorama cultural y espiritual.

Por su parte, el director del Cites, Jerzy Nawojowski, ha señalado que se trata de una colaboración estratégica que responde a la necesidad de generar un espacio de encuentro entre la mística, la cultura y la sociedad actual.

Nawojowski ha explicado que la cátedra nace con el objetivo de fomentar el estudio del patrimonio del legado teresiano y de convertirse en un puente entre la divulgación y la investigación, a través de conferencias, jornadas y actividades académicas.

En este primer año, san Juan de la Cruz será uno de los grandes protagonistas, con la mirada puesta en que Teresa ilumine, a través del arte y el patrimonio que se custodia en las ciudades teresianas.

El presidente de la Red Huellas de Teresa y alcalde de Pastrana (Guadalajara), Carlos Largo Alcón, ha destcado el "paso profundamente simbólico y estratégico" que supone la creación de esta cátedra para la Red, al unir "la experiencia territorial, histórica y patrimonial de las ciudades teresianas con el saber profundo y reconocido del Carmelo Descalzo".

Esta cátedra "nace con la vocación de estudiar, difundir y poner en valor el legado artístico y patrimonial teresiano, generar conocimiento compartido y ofrecer a la sociedad claves para comprender la plena actualidad de Teresa de Jesús", ha expresado.

CÁTEDRA HUELLAS DE TERESA

La Cátedra Huellas de Teresa comenzará su actividad el próximo jueves, 22 de enero, a las 19 horas, en el Cites, con una conferencia del padre Manuel Diego, OCD, titulada 'Un templo y lugar apacible. La tumba sanjuanista de Segovia cumple un siglo (1927-2027)'.

El Ayuntamiento ha explicado que esta cátedra se presenta como una iniciativa estable de colaboración entre instituciones académicas, culturales y territoriales, con el objetivo de mantener vivo y actualizado el legado de santa Teresa de Jesús, y reforzar así su dimensión cultural, patrimonial y espiritual, para proyectarlo hacia el futuro desde Ávila y las ciudades teresianas.