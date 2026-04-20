Una redada en un local de Valladolid acaba con dos detenidos y la incautación de droga, armas y espray lacrimógeno

Un momento de la redada. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una redada llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional en una conocida discoteca de Valladolid en la madrugada de este domingo finalizó con la detención de dos personas y la incautación de droga, una pistola simulada, porras extensibles y un espray lacrimógeno.

A uno de los detenidos se le imputa un delito contra la salud pública mientras que el otro ha sido detenido como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia y otro de amenazas, detallan desde la Comisaría Provincial.

En la operación policial participaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de la Unidad de Prevención y Reacción y de la Unidad de Guías Caninos con dogos especializados en detección de estupefacientes.

Dos de los hombres presentes fueron marcados por el perro de la Unidad de Guías Caninos y se les encontraron sustancias estupefacientes. Al primero de ellos se le intervinieron dos bolsitas de una sustancia en polvo de color rosa que resultó ser tusi o cocaína rosa, con un peso de 3,6 gramos, por lo que fue detenido en ese mismo momento por un delito contra la salud pública.

Al segundo se le localizó un trozo de hachís. Cuando se le requirió su documentación para levantarle la correspondiente acta por tenencia de sustancia estupefaciente, el varón comenzó a increpar a los agentes actuantes y a negarse a cooperar con la actuación policial.

Pese a las numerosas advertencias de los agentes que le indicaron que también le iban a levantar un acta por desobediencia, el varón no colaboró en ningún momento y comenzó a amenazar de muerte a los actuantes, incrementando la agresividad hacia los policías.

En un momento dado el individuo pretendió agredir a uno de los policías, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia y otro de amenazas.

Además se levantaron 10 actas en el marco de la normativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015. Un acta por posesión de una pistola simulada y espray lacrimógeno, otra por posesión de una porra extensible, cuatro actas por droga, tres actas por desobediencia y una por falta de respeto.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional donde han permanecido bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.