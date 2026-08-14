Redondo agradece a los municipios que han instalado puntos violetas, "puerta de entrada al sistema de protección"

1110676.1.260.149.20260814133902 La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), durante una visita al punto violeta de las fiestas de Cabezón de Pisuerga (Valladolid). - Europa Press

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha agradecido este viernes a "todos los municipios de España" que han decidido instalar puntos violetas durante las fiestas patronales, pues los considera "la puerta de entrada al sistema de protección" contra la violencia machista.

La ministra vallisoletana ha visitado este viernes la localidad de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), que comienza sus fiestas patronales y cuyo ayuntamiento ha habilitado un 'punto violeta' junto al edificio de la Escuela Infantil Municipal, donde ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y el alcalde socialista de Cabezón, Sergio García.

La ministra ha elogiado a Cabezón de Pisuerga por ser "un municipio que es pionero en la lucha contra la violencia de género y que también lleva dando pasos muy significativos a favor de la igualdad", al tiempo que ha destacado que ha sido "de los primeros municipios que puso en marcha el mapa del miedo para facilitar que las mujeres pudieran sentirse a salvo en todos los puntos del municipio".

Así, Redondo ha agradecido a todos los municipios españoles que en un fin de semana en el que muchos de ellos celebran fiestas patronales han decidido situar un punto violeta "de referencia para que las mujeres puedan sentirse seguras y sentirse acompañadas".

La ministra ha explicado que los puntos violetas son "esenciales en las fiestas" porque son días en los que "la alegría y a veces el consumo de determinado alcohol o sustancias puede generar algún tipo de violencia adicional", por lo que ha manifestado que "estos son días para que todas y todos podamos disfrutar".

Ha insistido en que el disfrute de las fiestas debe realizarse "desde el respeto y desde una posición de paz, de no violencia y contra todo tipo de agresiones", considerando que "los puntos Violeta cumplen esa misión", como "puerta de entrada al sistema de protección" ante posibles situaciones de violencia.

Redondo ha subrayado que estos espacios también "cumplen una misión relacionada con la ciudadanía" de "concienciación de que efectivamente la violencia está presente en nuestra sociedad, como el machismo está presente en nuestra sociedad".

La ministra ha definido la violencia de género como "un problema estructural de derechos humanos", aunque ha señalado que "es necesario que haya una proactividad, por supuesto de las administraciones, pero también social, para encaminarnos hacia unas sociedades y unas fiestas libres absolutamente de violencias machistas".

Ha considerado "fundamental" el sistema de protección porque "va a permitir" que si una mujer sufre violencia "se sienta acompañada, se sienta segura, pueda denunciar" y, en definitiva, "pueda disfrutar de una vida después de esta situación lo más normalizada posible".

Redondo ha indicado que la presencia del punto violeta "quiere significar el apoyo y el refuerzo del gobierno de España con sus recursos, con recursos del pacto de Estado, porque estos puntos violeta son financiados con recursos del pacto de Estado".

Finalmente, ha subrayado que esta iniciativa "significa la colaboración con las administraciones, sobre todo las administraciones locales", para el mantenimiento de unas fiestas "desde el respeto", con seguridad y en las que "todas y todos" puedan disfrutar "en paz".