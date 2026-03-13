Redondo asegura que "el patriotismo del no a la guerra" llevará a aprobar un "escudo social" y rechaza rebajas fiscales

De izquierda a derecha, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la cabeza de lista socialista por Valladolid a las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que "el patriotismo del no a la guerra" será el que lleve al Gobierno de España a aprobar un "escudo social" suficiente para aliviar los efectos de la guerra y ha rechazado rebajas fiscales porque también supondrían rebajas en sanidad, educación o seguridad.

Redondo se ha expresado así en declaraciones a los medios en el balance de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León que ha realizado la cabeza de lista del PSOE por Valladolid a las Cortes, Patricia Gómez Urbán, a quien ha acudido a arropar junto a la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró.

En este contexto, Ana Redondo ha recordado que el "escudo social" que el Ejecutivo ha llevado varias veces al Parlamento se ha rechazado con los votos del PP y del PSOE y ha afirmado que se seguirá insistiendo en el mismo en un momento en el que la guerra "está apretando" a las familias.

"Creo que ser patriota hoy es decir no a la guerra y, por lo tanto, ese patriotismo es el que nos va a llevar a seguir aprobando medidas y estableciendo un escudo social suficiente para aliviar la incertidumbre de las familias y de las personas", ha asegurado la titular de Igualdad.

Ana Redondo ha abogado por ese "patriotismo" de seguir "pensando en la gente" y establecer el citado escudo que considera tiene que ser votado "por aquellos que se dicen patriotas y muchas veces son patriotas de pulsera", pero no "de principios, de valores y de defensa de los derechos de las personas".

MEDIDAS DE AYUDA

En esta línea, ha apuntado que, "por coherencia" y como en otras crisis, se seguirá el camino de defender medidas para paliar el sufrimiento de los "más vulnerables" con la defensa del "escudo social" y con el "no a la guerra" y considera que hay que establecer medidas en el seno de la Unión Europea que puedan paliar los efectos de la guerra.

Por lo que se refiere a si establecer rebajas fiscales o ayudas directas para los ciudadanos, la ministra ha advertido de que las rebajas fiscales "generalmente van seguidas de rebajas de los derechos de las personas" como la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad.

"Ahora estamos hablando de la seguridad que necesitamos, eso se paga con impuestos, eso se paga con el esfuerzo de los que más tienen y también del resto de la ciudadanía", ha aseverado Ana Redondo, quien ha reiterado que cuando se habla de "rebajas de impuestos" se habla también de "rebajas" de servicios públicos y del escudo social.

Por todo ello, la titular de Igualdad considera que lo "importante" ahora es pensar cómo, "entre todos", garantizar que la guerra "no pasa una factura importante a la ciudadanía".