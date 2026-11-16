Redondo defiende una "España arcoíris" frente a un PP "en connivencia con Vox" que "amenaza" los derechos LGTBI

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, se reúne con representantes de partidos LGTBI. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha defendido su apuesta por una "España arcoíris" en la que los derechos LGTBI "avancen" frente a un PP que "amenaza" estos por su "connivencia con Vox".

En declaraciones recogidas por Europa Press antes de su reunión con asociaciones LGTBI de Valladolid este lunes, Redondo ha advertido de que el 29 de noviembre el país "se juega el avance en derechos" y "una involución al cubo" si gobiernan PP y Vox.

En este sentido, ha señalado que en Castilla y León y en Valladolid, donde gobiernan coaliciones entre ambos partidos, ya se "sabe lo que significa" esa "involución", un contexto en el que ha señalado a la "censura" de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de la ciudad o la "censura en la cultura LGTBI" por parte de la Junta de Castilla y León, en referencia a los criterios ideológicos incluidos en las ayudas al cine.

"Lo que pretenden es que se vuelva la España en blanco y negro, y que se vuelva al armario, que se vuelva a la vergüenza, a la mentira, que se vuelva en definitiva a tiempos oscuros que ya hemos dejado atrás y hemos superado", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que Castilla y León sea la única comunidad autónoma que no tiene una ley LGTBI, lo que se explica, a su juicio, porque la "extrema derecha y la derecha extrema gobiernan en la Junta".

Igualmente, ha recordado que el PP ha votado "históricamente" en contra de "todos los avances en derechos" de este colectivo y ha avisado de que ahora "amenazan" con "derogar la ley del matrimonio igualitario" o "la ley de derechos de las personas LGTBI" por su "connivencia con Vox".

Así, ha acusado a los 'populares' y a Vox de "apostar por el odio y el rechazo a la diversidad", mientra ha reivindicado que el PSOE quiere "una España a color", donde "todas y todos" tengan "derechos y oportunidades".

Redondo ha apuntado, en este contexto, que según el Índice Rainbow Map España es el país de la Unión Europa donde "mejor pueden vivir" las personas del colectivo y "desarrollar su proyecto de vida digno", lo que el PSOE quiere mantener.

"Por eso el 29 de noviembre hay que decir no a la involución, no al rechazo a las personas LGTBI, no al miedo y no al armario", ha clamado la titular de Igualdad, para criticar, además, que el PP pretenda eliminar este ministerio, lo que, en su opinión, demuestra que "la involución puede ser letal".

"El problema del PP es que no tiene programa de nada. Lo único que tiene es la destrucción del sanchismo, el insulto y el que desaparezcan los ministerios que son imprescindibles como el de igualdad. ¿Qué va a hacer con la violencia de género? ¿Qué va a hacer con la violencia de género cuando está diciendo que va a gobernar con un partido negacionista?", ha añadido al respecto.

Por otro lado, la socialista, cuestionada por la situación por la llegada masiva de inmigrantes a El Hierro, ha indicado que la migración es un "reto" que hay que saber gestionar", de manera que ha defendido que se haga con "respeto a los derechos humanos" y con la ayuda en los países de origen.

"La ayuda al desarrollo es fundamental para que no lleguen tantos cayucos. Si cercenamos la ayuda al desarrollo, estamos incentivando una llegada importante de migrantes", ha apostillado, para avisar de que "no se puede sorber y soplar como hace Vox", al que ha acusado por "criminalizar a los migrantes" a la vez que "cierra toda posibilidad de que esos países se desarrollen".