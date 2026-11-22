Ana Redondo junto a miembros del PSOE en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y candidata del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha defendido la integración ferroviaria en la ciudad frente a la "mentira flagrante" del PP con la promesa del soterramiento.

Redondo ha visitado este domingo, 22 de noviembre, el barrio de Las Delicias, y ha atendido a los medios en el entorno del paso de Labradores y Panaderos, el cual ha puesto de ejemplo como forma de "unidad" de esta zona con el centro de la ciudad.

"Esta era la posibilidad real para nuestra ciudad, una integración ferroviaria que salvaba los pasos y que era posible", ha aseverado frente al "modelo de la mentira" del PP con la promesa del soterramiento.

En este contexto, se ha referido a la candidata del PP al Congreso, María Pardo, quien, a juicio de Redondo, ha expresado que el soterramiento "si no se puede hacer, no se hará". "Esa es la mentira que poco a poco vamos descubriendo después de tanto tiempo", ha lamentado.

De este modo, considera "inconcebible" que después de "tanto tiempo" con la promesa del soterramiento, el PP en estas elecciones no haya hecho mención a ello, motivo por el que ha insistido en que el compromiso de esta infraestructura en la ciudad por parte del PP es una "gran mentira que tanto ha costado a los ciudadanos de Valladolid".

Frente a ello, ha puesto en valor las "inversiones récord" del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha destinado 48 millones a la Ciudad de la Justicia en Valladolid o obras en la autovía de León o del Duero, así como el tercer carril entre Tordesillas y Simancas -- que está en proyecto y se licitará--. También ha ensalzado proyecto como la nueva estación de tren en Campo Grande.

"Esa es la realidad palpable, esa es la inversión y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Valladolid y frente a eso, pues la nada, la mentira y el engaño a una ciudadanía que sigue esperando (el soterramiento). No sé cómo es posible que siga esperando, cuando ya llevamos, como digo, 20 años y toda esta legislatura, todo este periodo", ha añadido.

De esta manera, ha incidido en la necesidad de tener un "gobierno serio y comprometido" que "tenga la educación para decirle a la ciudadanía la verdad" y que "no siga engañando, mintiendo y estafando a la ciudadanía" de Valladolid.

Por su parte, la concejala del PSOE en Valladolid Charo Chávez ha advertido que Valladolid está en un momento "realmente preocupante" en este aspecto y ha recordado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, en la que se abordaba la transformación de la red ferroviaria y su integración en la ciudad, ha quedado en "nada".

"Está en fase terminal, lo cual quiere decir que todos esos proyectos (de integración) ya no se podrán hacer y que si en algún momento quisiéramos volver a ellos, pues habría que volver a hacerlos con todo lo que conlleva de financiación, de planificación, de proyectos, de permisos", ha censurado.

Por otro lado, ha criticado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por PP y Vox, "no está haciendo nada" para impulsar el proyecto del complejo industrial de Gotion en Valladolid, un ejemplo de la "inacción" del PP y el alcalde en la ciudad, Jesús Julio Carnero, a quien ha acusado de "no preocuparse en absoluto por esta ciudad".

"Así que frente al PP, pues estamos aquí hoy reivindicando su inacción y su despreocupación y abandono por lo que de verdad importa. Por un lado las cosas del comer, pero también las infraestructuras que transforman la vida de las personas", ha concluido.