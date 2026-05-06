Redondo defiende la "transparencia" del Gobierno en la gestión del brote de hantavirus y pide confiar en los científicos

La Ministra De Igualdad, Ana Redondo, Junto Al Delegado Del Gobierno En Castilla Y León, Nicanor Sen, Atiende A Los Medios Antes De Participar En Un Acto Homenaje A Mujeres En Valladolid - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a la "confianza" en los científicos y responsables de salud pública para gestionar el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', donde permanecen aislados 14 españoles, al tiempo que ha defendido que la "transparencia" del Gobierno en la gestión de la situación.

"Me pongo en la piel de los compatriotas que sufren en el mar y reconozco la complejidad de la situación, pero es una cuestión técnica y de salud pública", ha expresado la ministra en declaraciones a los medios antes de participar en el acto-homenaje dedicado a las mujeres imprescindibles de la lucha vecinal en Valladolid.

Por esta razón, ha pedido dejar trabajar a los científicos y confiar en los representantes a nivel de salud pública. "Sobre todo también con una buena coordinación con el territorio, una buena coordinación en este caso con Canarias", ha añadido la titular de Igualdad.

Asimismo, ha señalado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha puesto en contacto con todas las comunidades que tienen en el barco a ciudadanos de sus territorios.

"Se ha dado toda la transparencia, pero lógicamente es una situación delicada que hay que gestionar dentro de la colaboración y sobre la base de que los científicos y los responsables de salud pública tienen la primera y última palabra", ha expresado.