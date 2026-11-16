Redondo explica que hay que meter la papeleta del PSOE a la urna "sin tachar" el nombre de Puente en Valladolid

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha explicado que hay que meter la papeleta del PSOE al Congreso en la urna "sin tachar" el nombre de Óscar Puente.

"No se necesita bolígrafo. No hay nada más que hacer que coger la papeleta sin tachar y meterla en el sobre, como siempre se ha hecho", ha subrayado Redondo en un mensaje dirigido a evitar "confusión" entre las personas que vayan a votar al PSOE.

Esta aclaración se enmarca en la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de no aceptar papeletas con tachones en el caso de la del PSOE en Valladolid tras la renuncia del exministro Puente, de manera que su nombre se mantiene si bien ya no es candidato.

Redondo ha insistido así en que la papeleta tiene que introducirse en la urna "sin tachar". Esto es, ha incidido, una "cuestión fundamental" porque "ningún voto que vaya dirigido al progreso y al PSOE se puede quedar en el tintero o ser anulado" por tener tachones.

"Para ir a votar al PSOE, que es el partido que te garantiza los progresos de derechos, es importante que no vayas a votar con bolígrafo. El bolígrafo no lo necesitas para nada. Coge la papeleta del PSOE, como siempre has hecho, mételo en el sobre y vota", ha apuntado Redondo.

Asimismo, la socialista ha indicado que a lo largo de la campaña su formación reiterara esta información para no haya confusiones a la hora de votar.