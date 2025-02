Redondo lamenta las palabras de Rodrigo: "Me recuerda a De la Riva con los 'morritos' de Pajín"

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado y ha trasladado su "tristeza" por el episodio que se vivió este jueves en la Asamblea de Madrid donde el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, manifestó a la diputada de Más Madrid María Luisa Escalante que no le pusiera "morritos" porque se descentraba. "Me parece que hemos avanzado todavía poco, me recuerda al episodio que vivimos en Valladolid con León de la Riva hablando de los 'morritos' de Leire Pajín".

En concreto, la ministra se ha referido a un episodio que se dio en Valladolid en 2010, cuando su entonces alcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, se refirió a los "morritos" de la que fuera ministra de Sanidad del Gobierno socialista, Leire Pajín.

Esta situación vuelve ahora a la cabeza de la ministra 15 años después con las palabras del consejero del Gobierno de Madrid. "Hemos avanzado todavía poco y tenemos muchísimo por delante, el machismo, lamentablemente es estructural, es transversal, no conoce ni de clases sociales, ni de capacidades económicas, ni de profesiones, está tan inserto en la vida de muchos hombres que en el momento menos pensado te encuentras declaraciones absolutamente machistas, de dominación y de violencia hacia las mujeres, como esta", ha criticado.

Así, ha asegurado que como mujer ha sentido "rabia" al volver a vivir "los mismos clichés, los mismos tics" que hace años.