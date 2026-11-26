Imagen del único cara a cara entre las dos candidatas por Valladolid al Congreso por el PSOE y el PP. - RADIO VALLADOLID CADENA SER

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cabezas de lista del PSOE y PP al Congreso, Ana Redondo y María Pardo, han participado en un debate electoral en el que la socialista ha acusado a los 'populares' de mentir a los vallisoletanos durante 25 años sobre el soterramiento del ferrocarril, lo que supone "la patraña mayor" de la ciudad, mientras que la 'popular' ha manifestado su preocupación por el sector de la automoción en Valladolid por la preferencia de Pedro Sánchez "de negociar con China".

Así lo han manifestado ambas candidatas en el 'cara a cara' que han mantenido en Radio Valladolid de la Cadena Ser y que ha sido moderado por el director de contenidos, Javier Cuevas

Durante su intervención, y tras reunirse con Michelin, Renault, Iveco y Horse, María Pardo ha transmitido la preocupación de estas empresas "por el futuro de tantas familias" que dependen de ellas, porque "a pesar de que Valladolid es capital de la automoción" el presidente del Gobierno prefiere "negociar con China".

Al respecto, Ana Redondo ha dejado claro que "hay que hablar Renault" con la que el Gobierno tiene "un compromiso absoluto", y ha acusado a los populares de "negacionistas climáticos" cuando las empresas lo que quieren es saber hacía dónde se va "para poder invertir y que haya un gobierno que nos les mienta y les diga que hay cambio climático".

Asimismo, Redondo, en este bloque, ha acusado al PP de llevar mintiendo a los vallisoletanos 25 años con el soterramiento del ferrocarril, lo que se ha convertido "en la mayor patraña de la ciudad" con un alcalde "a tiempo parcial", con una deuda de 400 millones y que "ni se ha preocupado de comprobar si en el programa electoral del PP se incluye el soterramiento" y que "mientras tanto sigue paralizando la integración ferroviaria".

A ello ha respondido Pardo, quien ha recordado que siendo alcalde Óscar Puente firmó ante notario que el soterramiento se llevaría a cabo pero ahora relegan y ven a Valladolid "como una ciudad tercermundista" que no puede aspirar a soterrar el tren "como lo han hecho otras ciudades con menos población".

En cuanto a lo servicios públicos, Ana Redondo ha defendido un refuerzo de los servicios públicos "que son patrimonio común" y seguir invirtiendo en la Sanidad y la Educación pública, en las pensiones, en los servicios sociales, en la igualdad entre mujeres y hombres y en la igualdad del colectivo LGTBI "que se está viendo amenazado por la extrema derecha, que cuando entra en la ecuación, la involución lleva al autoritarismo y a la época más triste de este país".

Por su parte, María Pardo ha replicado que Castilla y León es la tercera comunidad en satisfacción ciudadana, tiene una de las mayores esperanza de vida, es la primera en médicos en Atención Primaria por habitantes, cuenta con 163 centros de salud y consultorios locales por cada 100.000 habitantes, frente a los 27 de media española, está entre las regiones con mayor dotación de equipos TAC o la segunda con la menor tasa de pacientes pendientes de cirugía.

Redondo ha respondido a Pardo y le ha recordado que el PP ha votado en las Cortes en contra de incrementar la financiación a la sanidad pública y en contra de proteger a las mujeres con cáncer de mama, lo que ha tachado de "intolerable" a lo que ha añadido que los 'populares' "sistemáticamente votan en contra de los servicios públicos" por lo que la evolución con el PP "es hacía la privatización".

Ante ello, Pardo le ha pedido a Redondo que explique cómo es posible que haya dinero público "para los socialistas, para pagar un tratamiento contra el cáncer de la exmujer de Ábalos desde el Ministerio de Transporte" mientras las familias "están en lista de espera para ser atendidas".

En cuanto a las pensiones, Redondo ha puesto sobre la mesa que de 2018 a 2026 ha pasado de 937 euros de media a 1.376 euros, "por obra del señor Pedro Sánchez" y ha garantizado que el PSOE va a segir revalorizando las pensiones y pretenden que esa revalorización se blinde en la Constitución, al tiempo que ha defendido el aumento del SMI, que ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.286 euros en 2027.

Al respecto, María Pardo ha aseverado que ha habido dos ministros vallisoletanos en el último Gobierno, pero no cree que los vallisoletanos "hayan notado una una mejoría notable de sus vidas en las infraestructuras, en la ciudad o en sus condiciones personales" a lo que ha añadido que tampoco se ha notado en protección a las mujeres, en referencia a los fallos de las pulseras antimaltrato que la ministra Ana Redondo "compró en el todo a cien".

Esta afirmación ha llevado a Redondo de tachar "de absolutamente falso" las declaraciones de Pardo y ha pedido "un check para lo que es absolutamente falso y es un bulo que se sigue denunciando" y que ha anunciado que va a llevar a los tribunales.

En cuanto al bloque de medio rural y despoblación que ha abierto María Pardo, la 'popular' ha afirmado que en 8 años de gobierno socialista hay casi 14.000 solicitudes de la PAC menos en Castilla y León "es decir se ha perdido una de cada cinco", la cosecha de cereal ha caído un 40 por ciento, "y se ha disparado el papeleo y las normas que exige Europa", por lo que ha dicho "basta ya" porque las ayudas la sector "no pueden estar siempre pendientes" de la burocracia.

Las propuesta del PP pasa por un Pacto Nacional por el Mundo Rural escuchando a los profesionales del sector, con impuestos "razonables y propios" para el campo, que un joven "no tenga que pagar su primera casa" en el pueblo o defensa de una PAC "seria" con un Gobierno "que se ocupe de los pueblos y de lo que ocurre en ellos".

"Pero si llevan 40 años gobernando el campo, eso es lo que es intolerable", ha respondido Redondo, quien ha parafraseado a Joaquín Costa quien dijo que "gobernar es poblar", tras lo que ha apuntillado que Castilla y León lleva despoblándose los últimos 40 años y el único repunte poblacional ha sido "gracias a los inmigrantes" a los que el PP "pretende deportar, a todos, gracias a gobernar con Vox".

La propuesta del PSOE, frente "a la desidia del PP", pasa por un plan de empleo verde, "que permita desarrollar el mundo rural en toda su amplitud", teniendo en cuenta la energía verde" y un plan de minutos, es decir, "que los servicios básicos los pueda tener el ciudadano viva donde viva en 30 minutos", además de una apuesta por reforzar los agentes medioambientales para proteger el campo y el territorio "de los incendios dantescos, que son absolutamente una vergüenza"en referencia a las 144.000 hectáreas arrasadas en 2025 en la Comunidad.

En el cierre del minuto de oro, Ana Redondo ha dicho que el 29 de noviembre se trata de elegir entre avanzar en derechos o retroceder al autoritarismo "y a una España en blanco y negro" y ha afirmado que la responsablidad del PSOE es fortalecer la Democracia.

"Crear un futuro donde vivir en paz, donde se pueda ser libres, donde no haya censura, donde las mujeres seamos igual a los hombres, donde las personas LGTBI puedan colgar sus banderas, donde la gente no tenga que sufrir por la vivienda porque se reconoce como derecho y donde sea posible vivir en paz", ha concluido Redondo,

Por su parte, María Pardo ha afirmado que "el verdadero retroceso sería continuar con Sánchez" al tiempo que ha explicado que "la candidata sanchista es mujer", como ella, "es profesora universitaria, como ella, pero ha dejado claro que Ana Redondo "quiere seguir" igual mientras que ella quierw "cambio", para que los impuestos no se coman el sueldo, para que los trenes funcionen, y las pulseras de las mujeres también, para que se pueda comprar y alquilar "sin problemas de ocupación" y para que las pensiones "se revaloricen por ley" o para que que trabajar siendo autónoma "merezca la pena".