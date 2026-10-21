Referentes del feminismo abordarán en Soria el machismo en redes, violencia sexual, maternidad y memoria de las mujeres

La concejal de Igualdad, Gloria Gonzalo, explica el Ciclo de Encuentros para el Feminismo de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Referentes del feminismo abordarán en Soria temas como el machismo en las redes, la violencia sexual, la maternidad o la memoria de las mujeres, en el marco de la séptima edición del Ciclo de Encuentros para el Feminismo.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha presentado este miércoles la programación que se desarrollará entre noviembre de 2026 y mayo de 2027. Conferencias, representaciones teatrales y talleres conforman una propuesta que combina la reflexión sobre los nuevos desafíos de la igualdad con la recuperación de la memoria de las mujeres y la creación de espacios de participación y aprendizaje compartido.

El programa, como ha explicado la concejala, responde, de nuevo, a las propias propuestas de las personas participantes en anteriores ediciones y a los desafíos más actuales.

IDENTIDAD PROPIA

La concejala de Igualdad ha puesto en valor la trayectoria de una iniciativa que alcanza su séptima edición con una "identidad propia y una comunidad de participantes que continúa creciendo". "Hemos conseguido crear un espacio de encuentro, de confianza y de aprendizaje colectivo, en el que las mujeres ya no solo vienen a escuchar, sino también a hablar, compartir, cuestionarnos cosas y aprender unas de otras", ha destacado.

Gonzalo ha subrayado que el ciclo se ha convertido en una cita reconocible dentro de la programación municipal, con mujeres y hombres que participan desde sus primeras ediciones y otras que se incorporan cada año. "Ese es el logro del ciclo: haber conseguido que el feminismo tenga un espacio propio, estable y muy reconocible en la programación de nuestra ciudad", ha señalado.

SIETE MESES DE REFLEXIÓN

La nueva edición abordará cuestiones como la influencia de los algoritmos y las redes sociales en la construcción de estereotipos de género, la presión estética sobre niñas y adolescentes o las nuevas masculinidades. También la violencia sexual infantil, las relaciones afectivas, la maternidad como mandato social, la coeducación, la responsabilidad de los medios de comunicación y la memoria de las mujeres represaliadas.

"Son asuntos muy distintos, pero todos tienen algo en común: nos obligan a preguntarnos hasta qué punto las mujeres somos realmente libres para decidir cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos, qué queremos ser y qué lugar ocupamos en esta sociedad", ha explicado Gloria Gonzalo.

PROGRAMA

El ciclo comenzará el 6 de noviembre con la socióloga Carmen Ruiz Repullo, que ofrecerá la conferencia Reconfigurar el feed: algoritmos patriarcales y su influencia en la adolescencia. La especialista abordará la denominada manosfera, los modelos de masculinidad difundidos en determinados espacios digitales y fenómenos como la cosmeticorexia, relacionados con la presión estética a edades cada vez más tempranas.

Durante ese mes también comenzarán los talleres de bienestar y expresión corporal, entre ellos una propuesta de yoga con Miriam Romero que tendrá continuidad a lo largo del ciclo.

En diciembre, el teatro permitirá recuperar la figura de Leonora Carrington, artista y escritora que desafió las convenciones sociales de su época. La obra Leonora, de Teatro del Acantilado y Producciones Come y Calla, acercará al público su trayectoria creativa y su lucha por la libertad personal.

MÁS EN 2027

Enero reunirá dos propuestas centradas en la protección de la infancia y las relaciones afectivas. Claudia Campillo, educadora social y divulgadora, ofrecerá la conferencia 'Mi abuelo me robó mi infancia, pero no mi voz', dedicada a visibilizar la violencia sexual infantil, romper el silencio que rodea a las víctimas y reflexionar sobre la responsabilidad de las personas adultas y las instituciones.

Por su parte, Isa Duque, La Psico Woman, desarrollará la actividad Viva el #amordelbueno y la conferencia OK Boomer: desafíos y oportunidades en el acompañamiento a la Generación Z, dirigida especialmente a familias, profesorado y profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes.

En febrero, la matrona y terapeuta Gloria Labay protagonizará la conferencia 'Ser sin ser madre. Duelo, mandato materno y otras formas de ser mujer', junto al taller 'De la solterona a la loca de los gatos'.

La programación de marzo combinará memoria democrática y comunicación. El espectáculo Melón Pelao, de la compañía ButacaZero, recuperará las historias de mujeres rapadas y humilladas durante la Guerra Civil. La periodista Macarena Baena ofrecerá la conferencia 'La urgencia de un periodismo con perspectiva de género', centrada en el lenguaje informativo, los estereotipos y la responsabilidad de los medios al abordar las violencias machistas y las desigualdades.

En abril, la especialista en coeducación Marian Moreno Llaneza impartirá la conferencia 'Coeducar sumando: escuela, familias y sociedad y un taller sobre los estereotipos que todas las personas interiorizamos'. También participará la escritora Gloria Fortún, con El viaje de la heroína: escritura con mirada feminista, una propuesta para explorar la voz propia y la presencia de las mujeres en la creación literaria.

El ciclo concluirá en mayo con la historiadora Carmen Guillén Lorente, que ofrecerá la conferencia 'Vigilar, castigar y corregir. El Patronato de Protección a la Mujer y los límites de la feminidad'.

Además de las conferencias y representaciones teatrales, la programación incluye talleres de yoga, comunicación y asertividad, coeducación, bienestar emocional y escritura feminista, con propuestas de distinta duración que favorecen la participación continuada.

Gloria Gonzalo ha insistido en que la iniciativa tiene una clara vocación de continuidad y pretende llegar a públicos diversos: mujeres adultas, adolescentes, comunidad educativa, familias y ciudadanía en general.