Reflexión sobre el poder del amor, el duelo y la pérdida en el misterioso y emotivo drama fantástico 'Desconocidos'

Archivo - Andrew Scott and Paul Mescal en 'Desconocidos'

Archivo - Andrew Scott and Paul Mescal en 'Desconocidos' - SEMINCI VALLADOLID - Archivo

Los actores irlandeses Paul Mescal y Andrew Scott se compenetran para ofrecer un relato intimista y en ocasiones psicodélico

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Andrew Haigh (Inglaterra, 1973) reflexiona sobre el poder del amor, el duelo y la pérdida de los seres queridos en el misterioso, emocional e inquietante drama de corte fantástico 'Desconocidos', el último largometraje de este cineasta que se ha estrenado este lunes en España en el marco de la 68 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y que cuenta con Paul Mescal ('Aftersun'), Andrew Scott ('Fleabag') y Claire Foy ('The Crown') como protagonistas.

Tras tener su premiere mundial en el Festival de Cine de Telluride, en Estados Unidos, la última cinta de Haigh basada libremente en la novela 'Strangers', de Taichi Yamada, ha sido recibida por el público de la Seminci con un efusivo aplauso de más de dos minutos tras su proyección en el vallisoletano Teatro Cervantes.

Esta coproducción británico-estadounidense de 105 minutos de duración dibuja una atmósfera de ensueño para realizar un ensayo sobre el dolor y la pérdida de los seres queridos, que marcan el transcurso de la vida de sus protagonistas.

El relato comienza una noche, cuando en su bloque de pisos casi vacío del Londres contemporáneo, Adam (Scott) tiene un encuentro fortuito con un misterioso vecino, Harry (Mescal) que rompe el ritmo de su vida cotidiana. A medida que la relación va avanzando entre ellos, Adam, preocupado por los recuerdos del pasado, se ve arrastrado a la ciudad suburbana en la que creció y a la casa de la infancia donde creció y en la que sus padres (Claire Foy y Jamie Bell) parecen estar viviendo, tal y como estaban el día que murieron, 30 años atrás.

En este contexto, Haigh compone una conmovedora e hipnótica historia de pérdida y amor (y todo lo demás) a través de un viaje personal al pasado, a los recuerdos más profundos, que está inspirado en la novela 'Strangers' del autor japonés Taichi Yamada, escrita por primera vez en 1987 y traducida al inglés en 2003, si bien el guion adaptado de Haigh le da un toque contemporáneo y personal.

Los actores irlandeses --Paul Mescal y Andrew Scott-- se compenetran para ofrecer un relato intimista y en ocasiones psicodélico, al hacer uso de recursos como la música electrónica y las irrupciones de movimiento violentas --como el paso de un tren a gran velocidad, circunstancia que se experimenta varias veces en la cinta-- para retratar los sucesivos golpes emocionales a los que se ve sometido uno de los protagonistas.

De esta forma, el romance entre Adam y Harry se articula al ritmo del techno y de canciones míticas de los 80 como 'The power of love' en un recorrido por la infancia para encontrarse con sus seres queridos, en el que Haigh ofrece al espectador diálogos profundos y reflexiones sobre la identidad sexual y personal de los personajes, marcados por hechos de su pasado que todavía no han logrado superar.

En lo que respecta al apartado técnico, de la dirección de fotografía de 'Desconocidos' se ha encargado de Jamie Ramsay, SASC, bajo el diseño de producción de Sarah Finlay, el diseño de vestuario de Sarah Blenkinsop, mientras que del apartado de peluquería y maquillaje se ha encargado Zoe Clare Brown. El montador de la cinta ha sido Jonathan Alberts, ACE, todo ello al ritmo de la música compuesta por Emilie Levienaise-Farrouch.

Andrew Haigh rodó en 2009 su primer largo, 'Greek Pete', que se estrenó en el Festival de Cine Gay y Lésbico de Londres y ganó el premio al mérito artístico en el Outfest.

Con 'Weekend' (2011) ganó el premio del público en el festival de cine SXSW, iniciando una brillante trayectoria que incluyó dos Premios del Cine Independiente Británico y el Premio de la Crítica Cinematográfica Londinense al mejor director revelación.

Su tercer filme, '45 años', le valió el Oso de Plata, el Premio del Cine Europeo y el premio a la mejor actriz en Seminci a su protagonista, Charlotte Rampling, que fue asimismo nominada al Oscar. Ha dirigido episodios para series como 'Looking', 'The OA' o 'La sangre helada', y tras estrenar en Venecia 'Lean on Pete' (2017), 'Desconocidos' (2023) ha tenido su estreno mundial en Telluride.