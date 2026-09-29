Regresan al Cementerio de León las rutas culturales el 7 de octubre para mostrar el legado histórico, artístico y humano

El presidente de Serfunle, Vicente Canuria (izquierda), acompañado por el gerente de la entidad, Fernando Salguero. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y Serfunle han impulsado una nueva edición de las rutas culturales en el Cementerio, una iniciativa con la que se dará a conocer el patrimonio histórico, artístico y humano del camposanto entre los días 7 y 11 de octubre con cinco pases diarios.

El presidente de Serfunle, Vicente Canuria, acompañado por el gerente de la entidad, Fernando Salguero, ha presentado este martes la octava edición de las rutas, algunas de ellas teatralizadas, a las que se ha referido como una actividad ya consolidada como referente cultural en la ciudad.

El recorrido de las rutas culturales, bajo el título 'Vitae Legionenes. Vidas de León', dará a conocer la historia de la ciudad de León a través de las personas, instituciones y acontecimientos que han dejado su huella. Al respecto, Canuria ha destacado que el Cementerio de León forma parte del patrimonio y la memoria colectiva del municipio.

Además, ha animado a los leoneses a participar en este programa para conocer el camposanto leonés "de una forma diferente", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las rutas culturales son visitas nocturnas teatralizadas, con acceso gratuito previa inscripción, que permitirán descubrir en esta edición a personas vinculadas a ámbitos muy diferentes como la medicina, la educación, la literatura, el teatro, la música, la política, la diplomacia y el montañismo. También se abordarán temáticas como la emigración leonesa, la asistencia a las personas más vulnerables y la historia de instituciones que han desempeñado una importante labor social.

Estos itinerarios se celebrarán del 7 al 11 de octubre con pases a las 19.30, 20.00, 20.45, 21.15 y 22.00 horas cada día. En total se realizarán 25 visitas en cinco días con un total de 750 plazas disponibles y gratuitas para el público general. Las inscripciones pueden formalizarse del 1 al 5 de octubre a través de la página web de Serfunle.

RECORRIDO Y PERSONAJES

Las visitas guiadas del programa de rutas culturales en el Cementerio de León comenzarán en la puerta principal del camposanto, ubicado en la avenida San Froilán. Los recorridos programados cambian en cada año para recordar la vida y obra de las personalidades que allí yacen.

En la presente edición los recorridos se articularán en cuatro áreas en las que estarán presentes Luis Sáenz de la Calzada Gorostiza, médico, actor y pintor leonés vinculado a la Generación del 27 y colaborador de La Barraca de Federico García Lorca; Eduardo González Pastrana, compositor y folclorista que dedicó su vida a conservar y difundir la música tradicional leonesa o las 'Cainejas', María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, primeras mujeres en ascender al Picu Urriellu en 1935.

Igualmente, se ahondará en otros personajes como Ramón Coderque Navarro, médico, investigador y catedrático leonés que destacó por sus estudios sobre microbiología y cáncer; Josefina Aldecoa, escritora y pedagoga leonesa considerada uno de los grandes referentes de la educación y la literatura española del siglo XX y Cayo Balbuena López, alcalde, empresario y senador leonés con una destacada presencia en la vida pública de finales del siglo XIX.

Igualmente, se recordará a Josefina Blanco Tejerina, reconocida actriz leonesa de teatro y esposa de Ramón María del Valle-Inclán; Cayo Quiñones de León y Santalla, diplomático y político leonés que desarrolló una brillante carrera internacional y María de los Ángeles Sánchez Miñambres, primera mujer que ocupó el cargo de concejala en el Ayuntamiento de León.

En cuanto a instituciones, las rutas permitirán conocer mejor a la Colonia Leonesa de Cuba, asociación fundada por emigrantes leoneses en La Habana para mantener vivos los vínculos con su León y los Servicios Asistenciales del Ayuntamiento de León.