Regresan las proyecciones en la Catedral de León desde mañana con el espectáculo 'Una historia narrada en piedra'

Archivo - Fachada de la Catedral de León, donde se proyectará el espectáculo 'Una historia narrada en piedra'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León regresan mañana con el vídeo mapping 'Una historia narrada en piedra', que muestra la historia de la propia Pulchra Leonina desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que hoy se conoce.

Podrá verse los sábados 11, 18 y 25 de abril y los días 1 y 2 de mayo en la fachada occidental de la Catedral a partir de las 22.00 horas. Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos.

La proyección devuelve a la fachada occidental la policromía gótica original que el tiempo borró y toma como referencia directa los pigmentos conservados en la emblemática portada de la Virgen del Dado, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La versión que se podrá ver los próximos meses es la que se estrenó esta Semana Santa sobre la Semana de Pasión, que se proyectará sobre el arco central de la fachada principal. En este espacio se sitúa el emblemático Locus Apellationis, rincón de la justicia medieval leonesa.

La proyección enlazará este acto con la narrativa visual del Domingo de Resurrección para iluminar el lugar exacto donde cada Martes Santo se perpetúa la tradición del indulto.