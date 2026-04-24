La rehabilitación de 13 kilómetros entre La Serrada y Solosancho (Ávila)provocará cortes parciales en la N-502

Obras en la N-502. - TRANSPORTES

ÁVILA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará este lunes, 27 de abril, las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-502, entre los términos municipales de La Serrada y Solosancho, en la provincia de Ávila, con una inversión total de 2,68 millones de euros, y que provocará cortes parciales hasta finales de mayo.

De esta forma, se cortará uno de los dos carriles, desde este lunes a las 7.30 horas, y se permitirá la circulación por el carril que quede libre, que se señalizará debidamente en todo momento.

Los trabajos consistirán en el reciclado en frío con betún espumado a lo largo de todo el tramo. Posteriormente, se extenderá una nueva capa de rodadura en la superficie de la calzada y los arcenes. Durante este tiempo, se permitirá el paso por el carril libre.

Esta actuación se financia con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles Efapaves, cuyo objetivo es "impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización". Además, contribuye a "la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte", según un comunicado remitido a Europa Press por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.