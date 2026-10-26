La rehabilitación, las energías o la regeneración de los espacios centran en Soria el VIII Congreso ITE+3R

Inauguración del VIII Congreso ITE+3R en el Aula Magna de Soria Soria . - EUROPA PRESS

SORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación, las energías o la regeneración de los espacios centran este lunes y el martes 27 de octubre el VIII Congreso ITE+3R que se celebra en Soria.

El director General de Vivienda y Urbanismo, Hugo Manzano, y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, han dado más detalles de estas jornadas que congregan a 300 personas en el Aula Magna Tirso de Molina. Manzano ha señalado que se trata de un espacio para la reflexión y el debate sobre los procesos de transformación de nuestras ciudades y territorios.

Así, ha apuntado a un presente marcado por una intensa actividad de rehabilitación apoyada en la ejecución de potentes programas de ayudas públicas. También a un "futuro inmediato que viene marcado por el impacto que tendrán en el sector los nuevos desarrollos normativos en el marco de la eficiencia energética y la inclusión de criterios de sostenibilidad explícitos en el Código Técnico de la Edificación".

OCHO EDICIONES

El director General de Vivienda y Urbanismo ha señalado que se trata de un congreso "muy consolidado" con ocho ediciones y que "responde a las preocupaciones del sector y se ha ido adaptando a sus necesidades y a las de la ciudadanía".

Así, ha repasado que en el primero de ellos se abordó la inspección técnica de los edificios, algo que entonces se empezaba a poner en marcha y que "ahora está más que asumido". Durante estos años también se ha hablado de regeneración urbana, vivienda, transformación del territorio o resiliencia de la ciudad, por lo que se ha "adaptado en cada momento a las necesidades del sector". Manzano ha señalado que ya han pasado más de 200 ponentes y 2350 congresistas

TEMAS

En estos dos días, este lunes y el martes 27 de octubre, se abordarán temas de actualidad con la vivienda en primera plana y la colaboración con todos los sectores", aunque también se debatirá sobre arquitectura y tecnología "con procesos de industrialización e IA en las viviendas". Manzano ha defendido la edificación industrializada por su "rapidez y los procesos muy controlados" y ha reconocido que uno de los retos es "generar una nueva mano de obra dentro de las nuevas formas de construcción". Entre los asistentes ha destacado la participación de jóvenes arquitectos del máster de la Escuela de Arquitectura.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha señalado que Soria "puede ser una ciudad de congresos" y ha hecho hincapié en la repercusión en la vida de la ciudad. Serrano ha calificado de "fundamental" hablar de la vivienda en una provincia como Soria, donde ""es un reto", y ha recalcado que ha habido una evolución " en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad en las viviendas".