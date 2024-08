Los relaciones personales, protagonistas de la nueva temporada del LAVA, bajo el lema 'Atados a la creación'

La programación arranca el 4 de octubre con la presencia de 41 compañías procedentes de Argentina, Canadá, Francia y Suecia



VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las relaciones personales, las conexiones y filiaciones sociales, serán las temáticas elegidas para la nueva temporada escénica del El LAVA que, bajo el nombre 'Atados a la Creación', explorará "las cuerdas que nos unen, atan y enredan" y que convertirá al público en partícipe de la programación que arranca el próximo 4 de octubre y que contará con la presencia de 41 compañías procedentes de Argentina, Canadá, Francia y Suecia.

El jefe de programas de la Fundación Municipal de Cultura, Juan Ignacio Herrera ha destacado durante la presentación de la programación que "esta edición recoge las mejores propuestas de los centros de producción nacional, y propuestas independientes entre los que se encuentran una decena de creadores de Castilla y León".

"Las propuestas hablan de las conexiones, relaciones y filiaciones que nos unen, atan y enredan, y servirán para propiciar que sea el propio publico asistente quien desate esos nudos", ha destacado Herrera.

Por su parte, la concejala de Cultura del ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha elogiado el "excelente trabajo y labor de entrega del personal de LAVA y de la FMC" que ha situado a este centro en el puesto número 20 del observatorio nacional de cultura, "y que sitúa a Valladolid en la novena posición con mejor oferta cultural.

"La programación comprende un mosaico cultural que abarca todas las sensibilidades, con el compromiso mantener la institución a la vanguardia de las tendencias" ha asegurado Carvajal, quien ha insistido en que esta edición "será accesible a todos los públicos". La programación comprende espectáculos de teatro, Danza, Música y teatro musical, y circo contemporáneo, con un total de 42 espectáculos que se desarrollarán desde el próximo 4 de octubre hasta el 18 de mayo de 2025.

TEATRO

La programación arranca con las funciones dedicadas al teatro, y el telón el 4 de octubre con 'Casting Lear', creación de Andrea Jiménez, premio Ojo Crítico de Teatro. Octubre continuará con la compañía Señor Smith y la obra 'IF (la ligereza)'.

La compañía franco hispana 'La Loquace Cie', ganadora de tres premios Drac d'Or en su última edición, llegará a Valladolid con Viva!.

Ya en el mes de noviembre el LAVA acogerá las representaciones de 'Mal de coraçon', y la obra 'Moríos', que supone el regreso de 'Cultura i Conflicte y Teatre de L'Aurora' a la Sala Concha Velasco.

Diciembre contará con la representación de 'El tiempo de las tortugas'. Y en enero de 2025, la programación arrancará con 'Prima Facie', texto de Suzie Miller, galardonado con dos estatuillas en los Premios Olivier del teatro británico, en el que la actriz Victoria Luengo, recientemente premiada por la Fundación Princesa de Girona y ganadora de los premios Godot, Fotogramas de Plata o Talía por este papel, interpretará a una "exitosa abogada cuya vida se ve sacudida por un impactante acontecimiento que le hará enfrentarse a todo lo que ama para buscar justicia".

También en enero tendrá lugar la representación de 'Ellos y yo', 'una "poética propuesta" de la 'Cía Jordi Font'.

El LAVA propone tres citas con el teatro en febrero: 'Travy', el estreno "hilarante y conmovedor" del actor Oriol Pla como director, y en el que el propio actor y sus padres serán los protagonistas de la obra.

Posteriormente, 'El tiempo del hijo', obra de David Moreno y La Suitese representará también en el més de febrero, y que parte de la muerte de una madre para abordar asuntos de la actualidad.

'Feriantes', homenaje de 'El Patio Teatro' a la feria como pieza de la historia del país completa la programación teatral de febrero, que dará a paso a las actuaciones programadas para el mes de marzo, y que presentará "el divertido monólogo musical" 'El bar nuestro de cada día', premio al Mejor Espectáculo de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía.

Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, subirán al escenario Eva Rufo y Enrico Barbaro con su 'Yo deseo', "recital electrónico que explora el papel de la mujer como sujeto del deseo a lo largo de la historia". También en marzo podrá verse 'Restos de un naufragio', espectáculo que "construye a partir de la obra del articulista Manuel Vicent".

El LAVA celebrará el Día Mundial del Teatro con el actor, director y fundador de la compañía Teatro el Zurdo, Luis Bermejo, que protagonizará tres citas el 27, 28 y 29 de marzo. Ya en abril, la argentina Compañía Criolla, llegará a Valladolid con una de sus obras más populares, El Brote. Por último, en mayo el LAVA acogerá las representaciones de Caperucita en Manhattan, adaptación de la novela homónima de Carmen Martín Gaite; la comedia Por voluntad propia de Perigallo Teatro, galardonada los últimos Premios Indifest, y Natalia, montaje de La Chana Teatro a partir del cuento Talpa de Juan Rulfo.

DANZA

La danza estará representada en el LAVA con nueve propuestas que arrancan el 19 de octubre con la obra 'Alter ego'. Ya en Noviembre 'Halley', y 'Together to get there', serán los protagonistas del cartel de Danza, que retoma su programación en enero con la compañía de Fran Sieira y Ceibe, con la que el coreógrafo gallego profundiza en la relación entre roles de género y la tradición; en febrero con la propuesta En talleres, de Leonor Leal y Antonio Moreno; y en marzo con la francesa Compagnie Dyptik que ambienta su nueva pieza, Le Grand Bal, en una sociedad pospandémica ficticia.

El ciclo 'VA!deDanza' conmemorará en abril el Día Internacional de la Danza con La Veronal, que pondrá en escena 'Firmamento', tributo al imaginario viajero de la infancia, el sábado día 26 de abril.

La celebración se extenderá con dos muestras y encuentros con el público a cargo de intérpretes ligados a la compañía de Morau: No, primer proyecto de La Venidera, el jueves 24 de abril, y, un día después, El elogio de la fisura, de Lorena Nogal.

MÚSICA Y TEATRO MUSICAL

El domingo 13 de octubre se representará 'Domingos de vermú y potaje', una "miscelánea de teatro y música a cargo de Maui, la llamada 'Lady Gaga del flamenco'". El día 18, 'Castijazz' presentará su tercer disco, el multicultural Barrio Mudéjar.

La compañía canadiense 'L'orchestre d'hommes-orchestres' representará en noviembre 'Playing Tom Waits', homenaje al músico de folk con seis intérpretes que tendrán a su disposición cerca de cien objetos e instrumentos. En marzo El Trío Caracol y su propuesta Todos los espíritus santos, y la artista manchega Karmento, uno de los principales nombres del neofolclore español, serán los protagonistas del cartel.

En abril el capítulo dedicado a la música se cierra con las actuaciones de 'El Nido', y 'Delameseta', dúo vallisoletano que combina música de raíz con electrónica.

CIRCO CONTEMPORANEO

El 26 de octubre, 'Lady Panda', inaugura las muestras circenses, a la que seguirá en diciembre la compañía Circ Pistolet con su espectáculo acrobático 'Quizás no hay final'. Ya en febrero la compañía Rebe al rebes presentará "Mar, o de cómo sobrevivir a un tsunami".

'Gregarious', llegará al LAVA el 12 de abril. Despedirá la temporada del LAVA la compañía francesa 'Cirque Inextremiste' con dos representaciones de su potente espectáculo Inextremiste los días 17 y 18 de mayo.

ENTRADAS Y ABONOS

La campaña de abonos para la nueva temporada comienza en septiembre con la renovación los días 4, 5, 6, 7, 10 y 11 y con la emisión de nuevos títulos a partir del día 12. El público podrá configurar su propio abono eligiendo doce o veinte espectáculos y beneficiarse, así, de un descuento de hasta cien euros sobre el precio de las entradas. Las entradas se podrán adquirir desde el 18 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es.