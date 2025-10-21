Renault Group España reduce un 40% el consumo energético para fabricar un vehículo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polo Iberia Vehículo de Renault Group, formado por las tres factorías españolas encargadas de la fabricación de cinco modelos híbridos de la marca, ha logrado una reducción del 40 por ciento en el consumo energético de gas y electricidad necesario para fabricar un vehículo entre 2021 y 2024.

Este resultado es fruto de una estrategia de descarbonización y transición energética que combina proyectos tecnológicos innovadores y "el saber hacer de sus equipos en España", han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

De esta manera, en el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía que se celebra este 21 de octubre, Renault Group España ha señalado que reafirma su compromiso de convertirse en líder de la industria sostenible, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en Europa en 2040 y a nivel mundial en 2050.

La reducción del 40 por ciento en el consumo energético en el período 2021-2024, por cada uno de los casi 350.000 vehículos producidos anualmente en las factorías de Valladolid y Palencia, refleja el compromiso con una industria más sostenible, ha señalado el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault Group, José Martín Vega.

"Para conseguirlo, nuestros equipos han trabajado en proyectos vanguardistas que optimizan los consumos gracias a Inteligencia Artificial o el análisis de datos. En Renault Group España trabajamos cada día para que nuestras fábricas sean más competitivas y descarbonizadas, alineadas con los objetivos de neutralidad de carbono que nos hemos marcado como Grupo", ha agregado.

Uno de los pilares vertebradores de esta transformación es el proyecto Plant Connect, una plataforma digital que permite visualizar y gestionar en tiempo real todos los procesos industriales del Polo Iberia Vehículo de Renault Group, formado por las factorías de Valladolid y Palencia, donde se producen Captur y Symbioz, así como Espace, Austral y Rafale, respectivamente.

Segmentado en siete etapas -desde los pedidos y proveedores hasta la entrega final de los vehículos-, Plant Connect ofrece una visión "end to end" de la toda la cadena de valor facilitando el seguimiento de indicadores operativos. Gracias a la integración de datos en Google Cloud y al uso de algoritmos de Inteligencia Artificial, el sistema permite detectar desviaciones, activar alertas operacionales y proponer planes de acción inmediatos. Esta capacidad de respuesta ha sido clave para optimizar el consumo energético en cada fase del proceso, ha explicado la empresa.

Dentro de Plant Connect, se han desarrollado funcionalidades específicas para la gestión energética, como el control de consumos en tiempo real y la implantación de modelos predictivos que anticipan la energía de gas a contratar diariamente en función del pronóstico meteorológico y del histórico de consumo. Además, se ha automatizado el arranque y la parada de instalaciones mediante IA, lo que ha permitido minimizar el consumo en periodos de no producción.

ENERGÍA RENOVABLES

Otro eje estratégico ha sido el compromiso con la energía renovable. Desde 2021, toda la electricidad consumida en las fábricas de Renault Group España proviene de fuentes cien por cien renovables gracias al acuerdo firmado con Iberdrola.

Esta alianza se ha reforzado en mayo de este año con un nuevo acuerdo de colaboración orientado a impulsar la descarbonización y la eficiencia energética en toda la cadena de valor de Renault Group en España. Entre las iniciativas previstas se incluyen contratos de energía renovable a largo plazo (PPAs), proyectos de autoconsumo, soluciones de almacenamiento energético y el desarrollo de tecnologías de electrificación.

Además de estas acciones estructurales, Renault Group España ha implementado múltiples proyectos de mejora continua en sus instalaciones.

Entre ellos destacan la automatización de sistemas de calefacción y procesos industriales para mejorar el rendimiento; la implantación de sistema Profienergy y Ecoenergy con el fin de reducir el consumo en modo standby de robots soldadura e instalaciones montaje y estudios para optimizar el caudal de aire en estufas de pintura, con la reducción del consumo de gas y electricidad.

Asimismo, se ha llevado a cabo la instalación de recuperadores de calor que reutilizan la energía de salida de humos en otros procesos industriales o la implantación de compresores variables de aire comprimido que permiten ajustar la producción al consumo, minimizando la electricidad consumida.