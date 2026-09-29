Renault Group mantiene su "anclaje" social con Valladolid y la Seminci en el 75 aniversario de la creación de FASA

Flota de Renault en la Seminci. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault Group mantiene su acuerdo-patrocinio con la Semana de Cine Internacional (Seminci), una muestra del "anclaje social" de la empresa con Valladolid y el festival en un año en el que la marca celebra el "75 aniversario" de la creación de la sociedad Fabricación de Automóviles S.A (FASA).

Así lo ha señalado a Europa Press el director de Comunicación de Renault Group España, José Antonio León Capitán, en declaraciones a Europa Press, poco después de presentar dos de los modelos que integrarán la flota del festival de la multinacional junto al alcalde Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, los coodirectores de la Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada, y el director de Relaciones Institucionales de la multinacional, Ignacio Rodríguez-Solano.

León Capitán ha incidido en el "anclaje económico, social e histórico" de Renault con la Comunidad y la ciudad, como demuestra el hecho de "formar parte" de un "gran festival" como Seminci. Lo hará con una flota de coches de la marca, a través de los modelos Rafale y Space "fabricados en Palencia" e introducen Alpine "marca premiun y una de las tres del grupo" que representa "lo que es la aspiración máxima a nivel estético, de tecnología y de prestaciones de un coche cien por cien eléctrico". P

"Por tanto, Alpine y Renault serán vehículos oficiales de Seminci y, muy contentos, una vez más de sumarnos a este evento, como parte de la sociedad castellanoleonesa y en un año especial, en el que celebramos 75 años desde que se creó la sociedad FASA", ha añadido.