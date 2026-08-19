Renedo de Esgueva (Valladolid) acoge este sábado la X edición de su Recreación Histórica Renacentista

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, acompañado por la concejala de Festejos y Nuevas Tecnologías de Renedo de Esgueva, Paula Rueda, en la presentación de la X edición de la Recreación Histórica de Renedo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Renedo de Esgueva acoge este sábado, 22 de agosto, la X edición de las Recreaciones Históricas en las que se revivirá el encuentro real entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso y el cortejo fúnebre del último. Además los visitantes y vecinos volverán al siglo XVI con un Mercado Renacentista.

Las representaciones teatralizadas, que encabezan el primer fin de semana de las fiestas patronales, recuerdan el encuentro entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso y, otro momento histórico, en el que Doña Juana decide desde Burgos formar un cortejo fúnebre con el cadáver de su marido Felipe el Hermoso, que atravesó todo el valle del río Esgueva hasta Renedo, que supuso una parada y estancia para que Tordesillas adecuase su palacio con el objetivo de que la reina pasara el resto de sus días.

El diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, acompañado por la concejala de Festejos y Nuevas Tecnologías de Renedo de Esgueva, Paula Rueda, ha presentado este miércoles en el Palacio de Pimentel este evento que se basa en la publicación 'La Encrucijada de Castilla' del autor Juan Manuel Olcese.

"Nos permitirá viajar en el tiempo y acercarnos a nuestro pasado de una manera diferente, amena y participativa", ha explicado el diputado sobre la recreación que contará con la participación de más de un centenar de vecinos de la localidad.

En esta línea, el diputado ha destacado que es "una manera de preservar la memoria del municipio, divulgar esta historia y generar orgullo de pertenencia". Una iniciativa que considera "importante" para conocer el origen de la Comunidad y ha recordado que desde la institución provincial se comprometen a mantener su apoyo a este tipo de proyectos.

"Esto no podría hacer sin todos los vecinos del municipio, que lo hacen posible con su participación", ha aseverado Rueda que ha puesto en valor la iniciativa popular que inició el equipo de gobierno que se encontraba en el Consistorio en 2015 y que se ha conservado hasta la actualidad con la participación de los vecinos en la producción, vestuario y representación del encuentro y el cortejo fúnebre.

PROGRAMA HISTÓRICO

La jornada comenzará este sábado a las 13.00 horas con la presencia de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, que recorrerán los puestos del mercado y, en la misma localización, le seguirán bailes renacentistas a cargo de las mujeres del Taller de Costura 'Encuentro Real' y, más tarde, se llevarán a cabo las representaciones de 'El encierro de una Reina' y 'La llegada de Maximiliano', en el atrio de la Iglesia.

Por la tarde, a partir de las 19.15 horas, también en el atrio de la iglesia, se dará el pregón de 'El Encuentro Real', seguido de la representación 'El Encuentro Real', a las 20.00 horas, que recrea el histórico momento entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso. La programación continuará con 'El Juego de la Corona', a las 20.45 horas, y 'El Bachiller y las Labriegas', a las 22.00 horas.

Uno de los momentos "más destacados" de esta edición llegará a las 22.15 horas, con la celebración del X aniversario de la recreación del Cortejo Fúnebre en la que Juana I de Castilla recorrerá las calles de Renedo acompañada del féretro de su marido y que partirá de la calle El Almendro y continuará por Calvo Sotelo y Santa Isabel, hasta llegar al atrio de la iglesia, donde finalizará la representación. Por último, la jornada concluirá a las 23.30 horas con la visualización de fotografías de anteriores recreaciones.