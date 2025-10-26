Renfe abre su taller de Motor en León a 300 visitantes en una jornada de puertas abiertas - RENFE

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha organizado una jornada de puertas abiertas este fin de semana en sus principales bases de mantenimiento (BM) en diferentes puntos del España que ha pertmidio que la BM de Material Motor en León haya recibido a unos 300 visitantes en una convocatoria que ha sido "todo un éxito" tras agotarse hace días las entradas para todos los turnos de visita.

Además del taller de León, Renfe ha abierto las puertas de otras bases de mantenimiento en Valladolid, Asturias, Valencia, Málaga, Sevilla, Vilanova i la Geltrú y Madrid.

El objetivo de esta iniciativa, enmarcada en las celebraciones del Día del Tren (que se celebra el 28 de octubre), es acercar a la sociedad el trabajo que Renfe Ingeniería y Mantenimiento desarrolla cada día para garantizar que los trenes circulen con la máxima fiabilidad, seguridad y confort, al tiempo que se visibiliza la labor de sus profesionales.

Durante la mañana de este domingo, los asistentes a la BM de Material Motor en el barrio de La Sal han podido conocer las instalaciones en una visita guiada por el responsable del taller.

A lo largo del recorrido se han explicado los procesos de revisión y reparación de trenes, así como las últimas tecnologías que Renfe incorpora para mejorar los procesos de mantenimiento y facilitar la detección anticipada de incidencias.

Los visitantes han tenido la oportunidad de descubrir algunos de los vehículos ferroviarios cuyo mantenimiento se realiza en este taller, así como la posibilidad de acceder a la cabina de un tren de viajeros o descubrir cómo es el interior de un vagón vivienda.

En la visita también se han podido admirar algunos vehículos históricos como la locomotora inglesa 7766 y la Mikado de vapor, que se guarecen en estas instalaciones.

PLAN INTEGRAL DE TALLERES

Renfe ha puesto en marcha el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento con una inversión histórica que supera en total los 1.000 millones de euros para el periodo 2025-2030.

La inversión de este plan tendrá un impacto muy relevante en los territorios y contempla actuaciones en el 85 por ciento de las instalaciones de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y permitirá implementar mejoras en los talleres de León.

Estas nuevas mejoras se sumarán a las ya realizadas recientemente en la BM de Motor, donde Renfe ha reparado el taller de torno y ha renovado el sistema de iluminación en techos y fosos para sustituirlo por tecnología led.