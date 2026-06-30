Renfe da la bienvenida al verano con la llegada de los Trenes Playeros a Castilla y León

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone en marcha este miércoles, 1 de julio, la nueva temporada de sus Trenes Playeros en Castilla y León con los que facilita el acceso de los viajeros a las playas de Gijón, Santander y San Sebastián, con regreso a última hora de la tarde para poder aprovechar al máximo la jornada de playa. Este servicio estará operativo durante los meses de julio y agosto.

El Tren Playero León-Gijón circula a diario, saliendo de la capital leonesa a las 09.16 horas, con llegada a la estación de Gijón a las 12,.20. Los fines de semana, la hora de salida se traslada a las 09.27 horas y la llegada a Gijón a las 12.39.

Desde la propia estación de Gijón Sanz Crespo se puede ir caminando por un paso peatonal que comunica directamente con el Museo del Ferrocarril y la playa de Poniente en pocos minutos. Además, los viajeros del Tren Playero podrán acercarse fácilmente a las playas gijonesas de San Lorenzo y El Arbeyal (La Calzada). El tren de regreso parte de Gijón todos los días a las 20.25 horas para llegar de vuelta a León a las 23.37.

Desde Valladolid y Palencia se puede tomar el Tren Playero con destino a Santander todos los sábados, domingos y festivos de julio y agosto. Sale de la estación de Valladolid a las 07.45 horas, con paso por Palencia a las 08.22 y llegada a Santander a las 11.28. El trayecto de vuelta se inicia en la terminal santanderina a las 20.20 horas, con paso por Palencia a las 23.24 y llegada a Valladolid Campo Grande a las 23.59.

Con motivo de las obras que Adif está llevando a cabo en la infraestructura, el servicio entre Valladolid y Santander se prestará por carretera los sábados del mes de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto. En sentido contrario, también afectado por esas obras de Adif, el trayecto se realizará por carretera los domingos de julio y los días 22, 23, 29 y 30 de agosto.

El Tren Playero Miranda de Ebro-San Sebastián circula todos los días desde la capital mirandesa a las 08.13 y llega a la estación de San Sebastián a las 10.48. Las playas de la Concha y Zurriola están próximas a la estación de tren de modo que los viajeros pueden desplazarse hasta ellas con facilidad. El viaje de regreso sale de la terminal donostiarra a las 20.33 horas, para llegar a Miranda a las 23.03.

El servicio del Tren Playero se prestará parcialmente por carretera debido a las obras de mejora que Adif está acometiendo en la zona. El trayecto entre Araia y San Sebastián se realizará por carretera en ambos sentidos los días 25 y 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y el 29 y 30 de ese mismo mes. Y se hará por carretera entre Andoain y San Sebastián en ambos sentidos del 27 de julio al 14 de agosto, y del 20 al 28 de ese mismo mes.

Los billetes para los servicios de los Trenes Playeros ya están a la venta en los canales oficiales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, app Renfe, teléfono 912 320 320 y en la web Renfe.com