Renfe suspende "a instancia de la Junta" el 25% adicional de descuento en los abonos de Avant en CyL

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La operadora ferroviaria Renfe ha asegurado que la Junta de Castilla y León ha instado a no aplicar el descuento adicional del 25 por ciento para los castellanosyleoneses de los abonos T10-30 y 'Pase Vía' "mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda".

En un comunicado publicado por Renfe a última hora de la tarde de este miércoles, 7 de enero, la operadora ha asegurado que ese mismo día la Junta le ha enviado una comunicación "en la que se insta a no aplicar el descuento del 25 por ciento en el T10-30 y el Pase Vía a las personas usuarias empadronadas en Castilla y León mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda".

Esa firma, según Renfe, "en el mejor de los casos no será posible antes de primeros del mes de marzo".

Cabe recordar que el descuento del 25 por ciento que al menos hasta ahora sufraga la Junta de Castilla y León se sumaba al del 50 por ciento aplicado para todos los abonos T10-30 y Pase Vía.

Renfe ha señalado que mantiene su "ofrecimiento" a la Junta de Castilla y León y apunta que está en condiciones de activar inmediatamente la bonificación del 25 por ciento, tanto para el Abono T10-30, como para el 'Pase Vía', "para que ningún usuario se vea perjudicado".

No obstante, explican que actuará con "la máxima diligencia y transparencia" para "respetar las indicaciones de las autoridades competentes", en este caso las de la Junta de Castilla y León.

Recuerdan también que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) del Gobierno de España aprobó el pasado 22 de diciembre una modificación tarifaria en los servicios sometidos a obligaciones de servicio público, que afecta a los títulos de transporte multiviaje Abonos 10 e introduce un nuevo título denominado 'Pase Vía', que entraron en vigor el 1 de enero.

El día 23 de diciembre, una vez que Renfe tuvo conocimiento de los cambios aprobados, lo puso en conocimiento de la Junta de Castilla y León para que los usuarios empadronados en la Comunidad pudieran beneficiarse de los mismos desde su entrada en vigor.

El actual convenio establece que "Renfe Viajeros se reserva el derecho de modificar las condiciones generales de sus títulos de transporte". En caso de afectar tales modificaciones a los títulos recogidos en este convenio, matizan que "las mismas les serán de aplicación".

Renfe interpreta que el Abono 10-30 supone una modificación de los anteriores Abonos 10 al igual que entienden que "se puede aplicar esta cláusula también con el 'Pase Vía', regularizando posteriormente los compromisos económicos, una vez firmada una adenda al convenio.

En base a esta interpretación, desde la puesta a la venta del Abono T10-30 hasta la comunicación de la suspensión, Renfe ha mantenido la aplicación adicional del 25 por ciento de descuento de subvención de la Junta.

Renfe ha subrayado "todo su compromiso para evitar en lo máximo posible cualquier efecto en las personas viajeras dentro de los plazos establecidos por ambas administraciones, la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León, tomando todas las medidas operativas y tecnológicas dentro de su alcance".