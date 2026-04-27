Renfe todavía no autoriza al Ayuntamiento de Valladolid a actuar en el aparcamiento en Delicias por un proyecto de Adif

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en abril de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La moción que ha llevado el Partido Popular al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid celebrado este lunes sobre la parcela situada en Las Delicias que se utiliza provisionalmente como aparcamiento, ha sido objeto, previamente, de una respuesta de Renfe en la que reconoce que aún no había respondido a la solicitud municipal para poder realizar una adecuación del terreno dado que existía una petición de Adif para actuar en ella al tener previsto un tanque de tormentas que daría servicio a la nueva estación de Campo Grande.

Con esta información, el Grupo Popular no ha modificado una letra de su propuesta, que ha salido adelante apoyada también por Vox y que además de reclamar a Renfe actuar en esa parcela o, en su lugar, dar autorización al Ayuntamiento, insistía en reclamar la cesión definitiva de los terrenos de los antiguos talleres de Farnesio. Asimismo, el PSOE ha reclamado una actuación "inmediata" del Ayuntamiento pese a que el escrito de Renfe reconoce que está pendiente la autorización para ello.

Además de este debate en el que han vuelto a ponerse sobre la mesa las irreconciliables diferencias entre PP y Vox y el Gobierno de España que han provocado que el convenio ferroviario esté denunciado en los tribunales, en el Pleno se ha aprobado también una moción de Vox con varias peticiones al Ejecutivo central y a la Junta para actuar ante la supuesta proliferación de las bandas juveniles formadas por chavales de origen latino y, parcialmente, dos de las propuestas del PSOE para reclamar a la Junta que se haga cargo de las inversiones en los colegios públicos situados en la ciudad.

De la propuesta del PP ya se había debatido previamente, vía comunicados de prensa, tanto por parte de los 'populares', como de los socialistas como de Renfe, que aún es la empresa titular de los suelos de los antiguos talleres de Farnesio.

De hecho, si se toma como válido que el primer argumento que se aporta en un debate político es el motivo principal de una moción, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha comenzado por acusar al PSOE y al Gobierno de España de tomar constantemente "decisiones contrarias" al barrio de Las Delicias, pues defiende que el proyecto de soterramiento favorecía a la zona mucho más que la integración por la que apostaron Ayuntamiento, Gobierno de España y Junta en 2017.

Precisamente, ese convenio para la integración era el asunto que residía detrás de la propuesta del aparcamiento, pues se asienta en los terrenos de los antiguos talleres que el equipo de Gobierno defiende que Renfe iba a entregar a Valladolid Alta Velocidad hace un año, pues recuerda que "como gesto de buena voluntad" el Ayuntamiento había cedido previamente los suelos que ocupan los nuevos talleres de Renfe en el páramo de San Isidro. Mientras tanto, ha lamentado que los antiguos talleres sufren ya "okupas y suciedad".

Pero, como le han recordado los portavoces de la oposición, Pedro Herrero (PSOE) y Rocío Anguita (VTLP), el equipo de Gobierno "boicoteó" según el primero la integración ferroviaria y, según la segunda, "provocó" que el Ministerio de Transportes y sus entidades dependientes hayan denunciado el convenio para la integración. Por ello, entienden que la decisión sobre la cesión de los terrenos ya no "está en la mano ni en la de ninguna de las partes de la SVAV, porque está en los tribunales", ha apostillado Anguita.

"Qué bonito es gobernar una ciudad sin ser culpable de nada", ha ironizado a su vez Pedro Herrero.

Al final de su primera intervención, Gutiérrez ha mostrado el correo electrónico enviado por Renfe el pasado jueves, festivo en Castilla y León, en el que la operadora lamenta "no haber podido contestar con anterioridad" a la petición de intervenir en el aparcamiento dado que Adif también lo había solicitado para construir un "estanque de tormentas".

Explican que, tras realizar gestiones, Adif ha comunicado que estudia la posibilidad de modificar la ubicación del estanque para que no afecte al aparcamiento y, si es así, no habrá problema en autorizar el acondicionamiento de la superficie para que siga dando servicio a los vecinos de Delicias.

Pese a ese documento, el portavoz socialista ha reclamado al equipo de Gobierno que "se deje de cuentos" y actúe ya en el aparcamiento e incluso ha dado por hecho que no necesitan autorización para actuar allí. Por ello, Gutiérrez ha acusado al PSOE de "enmarañar" y ha insistido en que la documentación dice que "hay que esperar autorización" y que por suerte se ha solventado la posibilidad de que hubiera que dejar de utilizar la parcela como aparcamiento.

La portavoz de VTLP planteó una enmienda de supresión del punto relativo a los terrenos de los talleres, que de haberse aceptado, aseguró, habría supuesto su apoyo a la propuesta del aparcamiento, pero finalmente se ha rechazado así que su voto ha sido contrario. Mientras, el PSOE propuso vía enmienda habilitar otra parcela de aparcamiento en la Ciudad de la Comunicación y abrir 24 horas el del mercado de Delicias, lo que ha rechazado el equipo de Gobierno.

GESTIÓN DE APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

También sobre aparcamiento, el PSOE proponía que estudiar la gestión pública de los aparcamientos subterráneos municipales, ante "el éxito" que ha supuesto la gestión por Auvasa del situado en la Plaza Mayor y también del que se prevé reabrir próximamente en la plaza de La Solidaridad, donde el Ayuntamiento lleva a cabo obras de reparación. PP y Vox han rechazado esta opción y en el caso del subterráneo situado en La Victoria Gutiérrez (PP) ha emplazado la decisión a el final de la obra.

La otra moción que presentaba el PSOE ha tenido una acogida algo mejor, pues proponía medidas para que la Junta mejore su actuación en el mantenimiento de instalaciones de colegios públicos situados en la ciudad. Así, se ha logrado la unanimidad para pedir al Gobierno Autonómico que elabore un listado de necesidades de inversión en estos espacios y que asuma "plena y efectivamente" su responsabilidad en materia de inversión educativa.

Eso sí, PP y Vox no han apoyado la elaboración de un plan de inversiones en colegios públicos de Valladolid, con dotación económica suficiente, calendario y criterios. Además, se ha aprobado con los votos de los grupos de la derecha una enmienda para reclamar al Gobierno que aporte más financiación a la Junta para cuestiones educativas.

Por otra parte, Vox ha logrado la aprobación de su moción, en la que proponía instar al Gobierno a una rebaja de la edad de responsabilidad penal de los menores en delitos "especialmente graves", en un debate en el que por parte de la concejal de Vox han salido a la palestra casos como el asesinato en Valladolid de un joven de 18 años a manos de un menor de 13. Además, la propuesta planteaba una de las cuatro medidas dirigidas a que la Junta promueva programas de prevención en centros educativos con el fin de ofrecer alternativas educativas a jóvenes.

La oposición ha reaccionado con rechazo a una propuesta que la edil de VTLP Cristina Colino ha considerado "discriminatoria" y que según el socialista José Antonio Otero muestra que Vox busca "utilizar" las diferencias entre las razas para generar "miedo", "igual que hace 50 años".

"HIJO, COMPARTE PISO"

La otra moción debatida, con la propuesta de VTLP de que el equipo de Gobierno recupere el programa ALVA por el cual el Ayuntamiento gestionaba el alquiler de pisos que se encontraban vacíos con garantías para los propietarios, ha sido rechazada por PP y Vox, que responsabilizan de la "burbuja del alquiler" al Gobierno de España.

El edil de Vox, Alberto Cuadrado, ha ironizado con que el "problema" generado por los partidos de izquierdas lleva a pasar del consejo "Hijo, cómprate un piso" a "Hijo, comparte piso".