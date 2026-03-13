Renfe transportará por carretera a viajeros de cuatro regionales entre Cercedilla y Segovia del lunes al 24 de mayo

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros de cuatro trenes regionales entre la localidad madrileña de Cercedilla y Segovia entre los días 16 de marzo y 24 de mayo con motivo de los trabajos de mejora que Adif realiza en la infraestructura.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de Renfe, el transporte por carretera en este tramo se realizará en el regional 17121 Cercedilla (6.48 horas)-Segovia (7.32) que circula de lunes a viernes; en el 17139 Cercedilla (20.31)-Segovia (21.16) que viaja sábados y domingos; el regional 17120 Segovia (7.43)-Cercedilla (8.28) que circula de lunes a viernes y el 17136 Segovia (21.24)-Cercedilla (22.08) de los sábados y domingos.

El operador ferroviario ha recordado que se puede obtener más información en el número de teléfono 912 320 320.