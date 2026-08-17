La renovación de 35 de los 69 desfibriladores municipales en Salamanca permite la conexión con el Centro de Emergencias. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital salmantina renovará 35 de los 69 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) con los que cuenta actualmente el programa 'Salamanca Cardioprotegida' con nuevos equipos que incorporan conexión automática con el Centro Coordinador de Emergencias.

Además, ampliará la red con la incorporación de cinco nuevos equipos, mediante la licitación de un nuevo contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de estos dispositivos.

El contrato contempla el suministro, instalación y mantenimiento de hasta 40 desfibriladores semiautomáticos. De ellos, 35 permitirán sustituir equipos que han quedado obsoletos mientras que los cinco restantes servirán para ampliar la red de cardioprotección en instalaciones y vehículos municipales y para continuar con la renovación progresiva del parque de desfibriladores.

Además, el contrato incluye el mantenimiento anual, las revisiones reglamentarias y la reposición de consumibles y materiales de otros 31 desfibriladores que son propiedad del Ayuntamiento y que continuarán prestando servicio en edificios y vehículos municipales, tal y como ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da continuidad al programa 'Salamanca Cardioprotegida', iniciado en 2014 con la instalación de los primeros desfibriladores en dependencias municipales, y que desde entonces ha ido ampliándose de forma progresiva hasta conformar una amplia red distribuida por edificios públicos y vehículos de los distintos servicios municipales.

Dado que los nuevos equipos incorporarán conexión automática con el Centro Coordinador de Emergencias, se permitirá una comunicación inmediata durante una intervención, facilitando la coordinación de la asistencia y mejorando la capacidad de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria.

La renovación y ampliación de esta red permitirá mantener actualizados los dispositivos de cardioprotección municipales, garantizando su fiabilidad y disponibilidad para actuar con rapidez en una emergencia sanitaria, donde una desfibrilación precoz resulta determinante para aumentar las posibilidades de supervivencia.